ISIN BMW-Vorzugsaktie:

DE0005190037



WKN BMW-Vorzugsaktie:

519003



Ticker-Symbol BMW-Vorzugsaktie:

BMW3



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Vorzugsaktie:

BYMOF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190037, WKN: 519003, Ticker-Symbol: BMW3, NASDAQ OTC-Symbol: BYMOF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (04.09.2023/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von BMW (ISIN: DE0005190037, WKN: 519003, Ticker-Symbol: BMW3, NASDAQ OTC-Symbol: BYMOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) und BMW wollten Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) mit einer design- und Model-Offensive angreifen. Die BMW-Aktie habe die 200-Tage-Linie gebrochen. Dann habe es ein paar Versuche gegeben, wieder nach oben zu kommen. Am Freitag habe die Aktie die letzten Tiefs unterschritten. Das ist normalerweise ein Folgesignal, dass es weiter nach unten gehe und dass es mit der BMW-Aktie erst einmal auf der Long-Seite nichts zu verdienen gibt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.09.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.