Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (12.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Manch ein Anleger dürfte sich am Freitag verwundert die Augen reiben: Die Aktie von BMW verliere zum Wochenausklang rund 7,8 Prozent. Doch das sei kein Grund zur Sorge: Das Papier notiere ex-Dividende. Der Automobil-Hersteller habe an seine Anteilseigner satte 8,50 Euro ausgeschüttet.Die Münchener hätten zuletzt mit ihren Q1-Zahlen für Furore gesorgt. Die Umsätze seien im Vergleich zum Vorjahr um 18,3 Prozent auf 36,9 Milliarden Euro geklettert. Das EBIT sei in der Auto-Sparte sogar um fantastische 59 Prozent auf rund 5,4 Milliarden Euro gestiegen. Ursächlich dafür sei etwa der erhöhte Absatz von teureren, margenstärkeren BMW-Modellen gewesen.Auch der Aufbau der Elektroauto-Sparte laufe richtig gut an. Der Roll-out der "Neuen Klasse" im Jahr 2025 verspreche jede Menge Spannung. Einziges (kleines) Manko sei die Technologieoffenheit bei BMW, welche sehr kostenintensiv sei. Der Autobauer setze weiterhin auf die Produktion von Verbrenner, Wasserstoff und Elektromodellen.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe indes das Kursziel für BMW von 105 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "market perform" belassen. In einem inflationären Umfeld schütte der Autobauer beständig Mittel an die Aktionäre aus, so Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Operativ dürfte sich das laufende Jahr besser entwickeln als bislang angenommen.Mutige Anleger können die erwartete Fortsetzung mit Hebel-Power begleiten, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link