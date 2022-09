Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (21.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Hohe Inflationsraten und stark gestiegene Energiepreise würden der Industrie in Deutschland Sorgen bereiten. Doch BMW-Chef Oliver Zipse bleibe für sein Unternehmen zuversichtlich. Und auch die Analysten seien für die Zukunft der Münchner überwiegend positiv gestimmt, wie zwei am Dienstag veröffentlichte Studien zeigen würden.So habe Daniel Roeska von Bernstein Research seine Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel auf 100 Euro belassen. Roeska schreibe in seiner Branchenstudie, dass aufgrund der drohenden Rezession ein Gewinnrückgang von 40 Prozent schon eingepreist sei, was ein sehr pessimistisches Szenario abbilde. Allerdings könne der Sektor weiterhin unter Druck bleiben, solange in der Energiekrise nicht mehr Klarheit bestehe.Trotz der Rezessionserwartungen sei auch Zipse weiterhin optimistisch. Der BMW-CEO habe auf dem Betriebswirtschafter-Tag der Schmalenbach-Gesellschaft erklärt, dass er einen ungebrochenen Bedarf an individueller Mobilität sehe. Trotz eines auch in den vergangenen drei Jahren geschrumpften Markts, sei es dem Konzern seine Marktanteile ausbauen gelungen, so Zipse.Ebenfalls positiv gestimmt sei die DZ BANK, die in ihrer neuesten Studie zum Autobauer die Einstufung auf "kaufen" mit einem fairen Wert von 95 Euro belassen habe. Analyst Michael Punzet habe geschrieben, dass das laufende Aktienrückkaufprogramm den Aktienkurs stabilisieren sollte. Zudem werde BMW in den kommenden Quartalen von seiner Fokussierung auf das Premium-Segment sowie der frühzeitigen Positionierung beim Thema E-Mobilität profitieren.Anleger können einen Einstieg wagen, beachten aber den Stopp bei 67,50 Euro, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: