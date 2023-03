Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (15.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BMW rechne im laufenden Jahr mit viel Schub durch Luxuskarossen und vollelektrische Modelle. Das solle die Auto-Auslieferungen der Münchener insgesamt wieder leicht steigen lassen und auch für eine weiter hohe Profitabilität sorgen. Zugleich wolle der Konzern Personal aufbauen und bei der Entwicklung seiner neuen, rein elektrischen Fahrzeuggeneration Tempo machen. Die Analysten würden den Daumen heben.Die Auto-Auslieferungen wolle BMW leicht erhöhen, wie der Konzern am Mittwoch mitgeteilt habe. Das bedeute ein Plus zwischen einem und fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 2,4 Millionen Fahrzeugen. Die Nachfrage sei weiter hoch, habe es geheißen. Unter anderem bei teuren Autos wie dem 7er und dem erneuerten SUV X7 wolle Vorstandschef Oliver Zipse dieses Jahr mehr Verkäufe sehen. Im oberen Premiumsegment wolle BMW die Auslieferungen um einen mittleren zweistelligen Prozentsatz steigern.Das dürfte die am Aktienmarkt viel beachtete operative Marge der Autosparte untermauern. So peile das Management hier eine Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von 8 bis 10 Prozent des Umsatzes an. Analysten hätten mit etwas weniger als der Mitte der Spanne gerechnet. Im vergangenen Jahr habe die Marge bei 8,6 Prozent gelegen. "Die BMW Group beweist, dass sie beides kann - die größte Transformation des Unternehmens bewältigen und dabei ihre Profitabilität beibehalten", habe Finanzchef Nicolas Peter gesagt.Getoppt werden solle das Wachstum von Luxusautos noch mit den vollelektrischen Modellen. Der Anteil am Gesamtverkauf solle von zuletzt bereits 9 Prozent auf 15 Prozent zulegen. Für die Batteriemodelle (BEV) selbst habe das ein Wachstum im oberen zweistelligen Prozentbereich bedeutet. Im vergangenen Jahr habe BMW hier erneut mehr als eine Verdopplung auf fast 216 000 Wagen erzielt.Im kommenden Jahr solle der Anteil der Vollelektroautos auf mindestens 20 Prozent steigen, 2025 solle es schon ein Viertel sein und im Jahr danach rund ein Drittel. Zipse sehe sich im Elektrohochlauf als Speerspitze unter den Rivalen. "Mit unserem starken BEV-Wachstum lassen wir die etablierten Wettbewerber klar hinter uns und auch viele reine BEV-Hersteller aus den USA und Asien, die neu im Markt sind", habe er am Mittwoch gesagt.Positiv habe sich auch die kanadische Bank geäußert. Der Ausblick des Autokonzerns auf 2023 bewege sich im Rahmen der Konsensschätzungen, so Analyst Tom Narayan in einer ersten Einschätzung. Sein Kursziel laute 103 Euro.Grundsätzlich stimme die Richtung bei BMW. Der Hochlauf der Elektroauto-Sparte laufe gut an. Die Äußerungen von Vorstand Oliver Zipse würden aufhorchen lassen. 2025 wolle BMW eine neue, auf Elektroantriebe ausgerichtete und softwaredefinierte Fahrzeuggeneration auf den Markt bringen: die sogenannte Neue Klasse. Einen Ausblick habe der Autobauer mit dem Visionsfahrzeug BMW i Vision Dee ("Digital Emotional Experience") gegeben.Dennoch sei die Technologieoffenheit bei BMW sehr kostenintensiv. Der Autobauer setze weiterhin gleichzeitig auf die Produktion von Verbrenner, Wasserstoff und Elektromodellen.Jochen Kauper von "Der Aktionär" empfiehlt die BMW-Aktie zu halten. (Analyse vom 15.03.2023)