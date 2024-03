Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeitern.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (25.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.BMW wolle im laufenden Jahr mehr Geld als je zuvor in Forschung und Entwicklung sowie in neue Modelle stecken. Die Investitionsquote solle auf über sechs Prozent steigen, die F&E-Quote auf über fünf Prozent, wie Finanzchef Walter Mertl gesagt habe. Die Analysten würden die Strategie goutieren und das Papier mit neuen Kaufempfehlungen ausstatten.Die hohen Investitionen seien notwendig, um "die Zukunft der Mobilität zu gestalten", so BMW-Finanzvorstand Walter Mertl.BMW stehe im Jahr 2024 vor einem Spagat. Der Konzern müsse einerseits viel Geld in neue Elektromodelle wie die Neue Klasse stecken, auf der anderen Seite wolle BMW auch seine Profitabilität sichern. BMW wolle die EBIT-Marge im Autogeschäft zwischen acht und zehn Prozent halten.UBS-Analyst Patrick Hummel habe die Ziele des Konzerns vor allem beim freien Mittelzufluss der Autosparte (Free Cashflow) als etwas enttäuschend gewertet. Diese hätten auch die Chancen für beschleunigte Aktienrückkäufen begrenzt. Nach 6,9 Milliarden Euro Mittelzufluss im vergangenen Jahr peile BMW dieses Jahr einen Wert von mehr als 6 Milliarden an. Insgesamt sei der Ausblick durchwachsen ausgefallen, so Hummel.Der Fokus bei BMW liege im Roll-out der Neuen Klasse. Mit den futuristischen Stromern, den Software-Baukästen für Antrieb, Fahrwerk, Bordnetz und Fahrassistenzsystemen, spare die neue Fahrzeuggeneration Kabelstränge, Gewicht und Geld. Mit der Neuen Klasse wolle BMW dann Margen auf dem Niveau der Verbrennermodelle erzielen.Warburg Research sehe die BMW-Strategie positiv. Analyst Marc-Rene Tonn habe die Aktie von 99 Euro auf 102,50 Euro nach oben gestuft. Etwas optimistischer sehe die HSBC das Papier von BMW. Das Kursziel hätten die Experten von 110 auf 112 Euro nach oben geschraubt.J.P. Morgan-Analyst Jose Asumendi räume der BMW-Aktie sogar Potenzial bis 115 Euro. Die Aktie stehe auf der "Analyst Focus List" der US-Bank.BMW habe zuletzt die Absätze im E-Mobility-Segment jedes Jahr verdoppelt. Da die Stromer-Sparte weitaus weniger Marge einfahre im Vergleich zu den Verbrennermodellen, sei auch der Margen-Ausblick etwas vorsichtiger. Mit dem Roll-out der Neuen Klasse werde sich das allerdings ändern.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Die Strategie stimme, die Aktie treffe allerdings im Bereich zwischen 109,76 Euro und 112,52 Euro auf mehrere starke Widerstände. (Analyse vom 25.03.2024)