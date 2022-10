Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (17.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ende September habe die BMW-Aktie noch ihr Jahrestief getestet, habe dieses jedoch erfolgreich verteidigen und zur Erholung ansetzen können. Im Oktober hätten die Papiere bisher fast neun Prozent zugelegt. Glaube man den Analysten, seien sogar noch deutlich höhere Kurse möglich, was zwei Kaufempfehlungen letzte Woche zeigen würden.Am Donnerstag habe Adrian Yanoshik von Berenberg seine Kaufempfehlung bestätigt. Sein Kursziel habe der Experte zwar um zehn Euro reduziert, sehe mit 100 Euro allerdings noch reichlich Potenzial. Aufgrund früher Anzeichen einer sich verlangsamenden Nachfrage habe er seine 2023er Prognosen für die Automobilhersteller reduziert. BMW gehöre jedoch zu seinen bevorzugten Werten im Sektor.Am Freitag sei dann das US-Analysehaus Bernstein Research gefolgt. Analyst Toni Sacconaghi habe sein Kursziel bei 90 Euro belassen und seine Kaufempfehlung bestätigt. In seiner Branchenstudie habe Sacconaghi geschrieben, dass die Autohersteller das Thema Software zunehmend als dringende strategische Priorität betrachten und viel dafür investieren würden.Mit ihren Kursprognosen lägen Yanoshik und Sacconaghi nahe des Konsens. Die 31 von Bloomberg befragten Analysten würden im Schnitt mit Kursen von 98 Euro rechnen. Dementsprechend positiv würden auch die Empfehlungen der Experten ausfallen, 19 würden zum "Kaufen" und elf zum "Halten" raten. Lediglich Morgan Stanley spreche eine Verkaufsempfehlung aus, sehe das Kursziel aber dennoch bei 90 Euro.Anleger bleiben weiter an Bord, beachten aber den Stopp bei 67,50 Euro, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: