Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (04.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Am Mittwoch habe BMW seine Quartalszahlen veröffentlicht und damit die Schätzungen der Experten übertreffen können. Dennoch sei die Aktie mit einem Minus von vier Prozent aus dem Handel gegangen. Grund hierfür sei vor allem der verhaltene Ausblick des Autobauers gewesen. In der Folge hätten einige Analysten ihre Kursziele aktualisiert.Patrick Hummel von der UBS habe erklärt, der Autobauer habe erwartungsgemäß solide abgeschnitten, aber die Jahresziele für den Absatz sowie den Barmittelzufluss gesenkt. Daher habe er sein Kursziel bei 81 Euro und seine Empfehlung auf "halten" belassen.In eine ähnliche Kerbe schlage auch Analyst Daniel Schwarz von der Investmentbank Stifel. Schwarz habe sich enttäuscht vom Ausblick der Münchner gezeigt. Die Analystenkonferenz müsse nun zeigen, wie konservativ man hier geplant habe. Der Experte empfehle ebenfalls die Aktie zu halten, sei jedoch optimistischer hinsichtlich der Kursentwicklung. Sein Ziel habe er bei 116 Euro belassen.Mit ihren Kurszielen würden Hummel und Schwarz den Konsens der Analysten widerspiegeln, im Schnitt würden 31 von Bloomberg befragte Analysten mit einem Kursziel von 102 Euro rechnen. 19 Mal laute die Handlungsempfehlung "kaufen", elf Experten würden zum Halten raten und lediglich ein Experte spreche eine Verkaufsempfehlung aus.Anleger bleiben bei der "Aktionär"-Empfehlung an Bord und beachten den Stopp bei 67,50 Euro, so Julian Weber. (Analyse vom 04.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: