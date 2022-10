XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

71,47 EUR -1,89% (05.10.2022)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (06.10.2022/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - BMW: Am Widerstand abgeprallt - ChartanalyseDie BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) war im September aus einem charttechnischen Dreieck nach unten heraus- und im Tief bis auf 68,44 EUR gefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Kurz vor dem Jahrestief, das am 7. März bei 67,58 EUR markiert worden sei, hätten sich die Kurse jedoch stabilisieren und zum Oktober-Start zu einer Erholung ansetzen können. Dabei hätten die Papiere am Dienstag bereits zur Eröffnung 1,8% an Wert zugelegt, wobei sich die Kurse mit dem Tageshoch bei 73,01 EUR sogar exakt an die untere Dreiecksbegrenzung hätten heranschieben können. Der Sprung über diesen Widerstand sei allerdings nicht gelungen, denn gestern sei es für die Aktie wieder 1,9% nach unten gegangen.Ausblick: Nach dem festeren Oktober-Auftakt sei die BMW-Aktie zunächst an der Juni-Aufwärtstrendgeraden abgeprallt. Dabei seien die Kurse zur Wochenmitte bis auf 70,64 EUR zurückgerutscht, womit die Aufwärtslücke vom Vortag direkt wieder geschlossen worden sei.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite stelle das aktuelle Wochenhoch bei 73,01 EUR zusammen mit der unteren Dreiecksbegrenzung nun den ersten Widerstand dar. Gelinge dort per Tagesschluss der Break, würden die Notierungen in die charttechnische Formation zurückkehren, womit sich Platz bis zur Volumenspitze bei 73,75/74,00 EUR eröffnen könnte. Darüber dürften dann die kurzfristige 50-Tage-Linie bei 74,91 EUR und das August-Tief aus dem Vorjahr bei 75,41 EUR bremsend wirken. Spürbar aufhellen würde sich das Chartbild, wenn die Aktie über die Juni-Abwärtstrendgerade steige und aus dem Dreieck nach oben ausbreche. Dabei gelte es, auf das Vor-Corona-Top und das Volumenmaximum zu achten, die bei 77,06 EUR und 78,00/78,25 EUR zwei weitere Widerstände bilden würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:72,82 EUR +1,25% (06.10.2022, 09:14)