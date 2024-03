XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (20.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BMW-Aktie habe in der vergangenen Woche Stärke bewiesen. Trotz der zunächst deutlich negativen Reaktion auf die Jahreszahlen 2023 habe der Kurs noch am selben Tag eine wichtige Unterstützung verteidigt. Wie es nun mit der Aktie weitergehe.Die BMW-Aktie sei am 14. März auf einen Schlusskurs von 105,20 Euro gefallen, nachdem sie zuvor ein Tageshoch von 110,42 Euro erreicht habe. Der Schock bei den Anlegern sei entsprechend groß gewesen. Aus charttechnischer Sicht habe es sich jedoch nur um einen erfolgreichen Test des Dezember-Hochs bei 105,14 Euro gehandelt, welches bereits am 22. Februar überschritten worden sei. Dass die Unterstützung nach einem so starken Abverkauf dennoch gehalten habe, unterstreiche die Stärke dieser Marke. Seitdem bewege sich die BMW-Aktie in kleinen Schritten wieder nach oben.Ein erster Befreiungsschlag wäre das Ausbrechen über das aktuelle Jahreshoch bei 110,96 Euro. Sollte die BMW-Aktie auch diese Hürde überwinden, wäre das Jahreshoch 2023 bei 113,46 Euro die nächste Haltemarke. Die BMW-Aktie habe Stärke bewiesen und dürfte ihren Aufwärtstrend fortsetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:106,30 EUR -0,93% (20.03.2024, 16:31)