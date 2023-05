Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (10.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BMW-Aktie habe in den letzten Wochen eine tolle Figur am Parkett abgegeben. Das Papier habe deutlich besser abgeschnitten als die Aktien aus der Peer-Group. Charttechnisch sei das Papier am Scheideweg: Komme es zu einer Dynamisierung der Aufwärtsbewegung oder teste die Aktie den Support bei 105,45 Euro?BMW habe Aktionäre und Analysten zugleich in den letzten Quartalen mit konstant guten Zahlen verwöhnt. Der gute Newsflow in den letzten Wochen habe für ein Plus seit Jahresbeginn 31 Prozent gesorgt. Mercedes-Benz habe nur rund zehn Prozent zugelegt.Charttechnisch setze die BMW-Aktie ihren intakten Aufwärtsmodus weiter fort. "Jetzt könnte sogar der Ausbruch nach oben aus selbigem anstehen. Ab Kursen von 110,50 Euro aufwärts wäre dies auch der Fall. Allerdings deckeln aktuell das Obere Bollinger-Band sowie die aktuelle Tageskerze den Chart und bremsen etwas die Euphorie. Ein Scheitern wäre allerdings nicht weiter schlimm. Der Aufwärtstrend wäre trotzdem ja weiterhin intakt. Eine zu schnelle Dynamisierung ist eh oftmals nicht gesund. Daher sieht es so aus, dass es nun einen Test der 110,50 Euro-Marke geben wird", so Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel."Sollte der Abprall daran zu Gewinnmitnahmen führen, dann wäre der Chart bei 105,45 Euro ganz gut gestützt. Die kurzfristige Schwankungsbreite erstreckt sich daher zwischen 110,50 und 105,45. Die markttechnischen Indikatoren zeugen auch von einer - in den Aufwärtstrend eingebetteten - Konsolidierung. Die kurzfristige Slow-Stochastik ist überkauft. Der Trendfolgeindikator MACD zeugt von genereller Trendfortsetzung. Aber aktuell nicht von einem Ausbruch mit nachfolgender Dynamisierung", ergänze Utschneider.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: