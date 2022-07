Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

74,56 EUR -1,36% (11.07.2022, 11:51)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

74,78 EUR -1,66% (11.07.2022, 11:47)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (11.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die bereits bekannten Probleme wie Engpässe bei Elektronikbauteilen und Halbleitern oder die zeitweiligen Lockdowns in China würden BMW auch im zweiten Quartal belasten und für nochmals gesunkene Absatzzahlen sorgen. Allerdings stelle das Wachstum beim Absatz elektrischer Fahrzeuge einen Lichtblick dar.Zusammen mit den zum Konzern gehörenden Marken Mini und Rolls-Royce habe BMW im zweiten Quartal 563.536 Fahrzeuge und damit fast ein Fünftel weniger als im Vorjahreszeitraum abgesetzt. Auch zum Vorquartal seien die Absatzzahlen damit leicht zurückgegangen. Für das erste Halbjahr ergebe sich ein Rückgang um 13,3 Prozent auf circa 1,16 Millionen Fahrzeuge.Der größte Rückgang sei auf dem wichtigsten Einzelmarkt für BMW erfolgt. 2021 sei ein Drittel der BMW-Fahrzeuge nach China gegangen, daher mache sich der dortige Einbruch der Verkaufszahlen um 19 Prozent besonders bemerkbar. Für Hoffnung würden im Reich der Mitte allerdings die im Juni erstmals seit Februar gestiegenen Fahrzeugverkäufe sorgen.Erfreulich sei hingegen der im ersten Jahr auf 184.553 Einheiten gestiegene Absatz elektrifizierter Fahrzeuge. Mit 75.891 vollelektrischen Fahrzeugen hätten sich diese für knapp die Hälfte in diesem Bereich verantwortlich gezeichnet, der Rest sei auf Plug-in-Hybride entfallen. Die Verkäufe reiner Stromer habe BMW somit um 110 Prozent gesteigert und liege damit auf Kurs den Absatz bis zum Jahresende wie geplant mehr als zu verdoppeln.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: