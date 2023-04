Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (11.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Am Dienstag habe der bayerische Premium-Hersteller die Absatzzahlen für das erste Quartal veröffentlicht. In den ersten drei Monaten habe BMW inklusive Tochter-Marken mit 588.138 Fahrzeugen 1,5% weniger als im Vorjahr verkauft. Am schwersten sei dabei China ins Gewicht gefallen. Auf dem für BMW wichtigsten Markt sei der Absatz um 6,6% zurückgegangen.Dass die Aktie am Dienstag im für Autobauer freundlichen Markt dennoch um rund 2% zulege, dürfte vor allem an den soliden Elektroauto-Verkäufen liegen. Die Münchner hätten mit 55.979 Stromern der Marke BMW mehr als doppelt so viele wie noch im Vorjahr verkauft. Als Wachstumstreiber sieht BMW-Vorstandsmitglied Pieter Nota auch die Fahrzeuge aus dem oberen Premiumsegment.Auf das laufende Jahr blicke der Autobauer zuversichtlich. So erwarte BMW im Laufe des Jahres eine Stabilisierung der Wirtschaft in China. Aufgrund eines insgesamt hohen Auftragsbestands würden die Münchner 2023 mit einem leichten Wachstum ihrer weltweiten Auslieferungen rechnen.Positiv steche das Geschäft in Amerika mit einem Wachstum von 8,8% heraus. Insbesondere in den USA habe BMW mit 11,4% auf 89.750 Einheiten deutlich zulegen können. Vor allem der nordamerikanische Markt werde für deutsche Autobauer zunehmend wichtig, da sich die Konkurrenz auf dem wichtigen Markt China durch zahleiche Newcomer und etablierte Player wie BYD zunehmend verschärfe.Die Absatzzahlen von BMW hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Erfreulich sei der ordentliche Anteil an Stromern. Dieser liege bereits bei mehr als 10% der Verkäufe und solle bis 2026 kontinuierlich auf rund ein Drittel gesteigert werden. Dazu solle auch die neue Elektroplattform "Neue Klasse" beitragen, die ab 2025 auf den Markt gebracht werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: