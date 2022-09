Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis habe gestern durchatmen können, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Der Grund liege auf der Hand: Der US-Dollar sei kurzzeitig eingeknickt. Das sei auch den Aktien zugutegekommen. Aber schon heute gehe es wieder bergauf mit dem US-Dollar und das belaste praktisch alle restlichen Anlagen. Anleger würden gut daran tun, nach einem potenziellen Top beim US-Dollar Ausschau zu halten.



Sicherlich sei die Gemengelage komplex. Steigende Zinsen auf der einen Seite, Rezessionsängste auf der anderen - all das habe die Finanzmärkte fest im Griff. Aber letztlich entlade sich all das in einem stärkeren US-Dollar. Der Markt fahre einen Risk-off-Modus, davon profitiere der US-Dollar. Aktuell scheine nichts den US-Dollar wirklich nachhaltig aufhalten zu können. Doch so sei es immer im Bereich eines Tops. Die US-Währung sei mittlerweile in eine parabolische Bewegung übergegangen. Ein ähnliches Bild habe es 2010/11 bei Silber gegeben. Auch damals habe es eine parabolische Bewegung mit einer zunehmenden Volatilität zum Ende hin gegeben. Ein Blick auf den Chart zeige: Beim US-Dollar gebe es einerseits eine Widerstandslinie im Bereich von 115/116 und dann den massiven Widerstand im Bereich von 120. Sollte der US-Dollar in diesem Bereich toppen, dann könnte dies ein Segen für den Goldpreis sein. Als der US-Dollar im Jahr 2002 getoppt habe, habe eine langjährige Abwärtsbewegung beim US-Dollar und eine langjährige Aufwärtsbewegung beim Goldpreis eingesetzt. (29.09.2022/ac/a/m)



