Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Revision des BIP der Eurozone für Q2 2023 hat die Märkte überrascht, die ein Wachstum von 0,6% erwartet hatten, so die Experten von XTB.



- Eurozone BIP im Jahresvergleich: 0,5% Prognose: 0,6% Zuvor: 1,0%

- BIP der Eurozone im Monatsvergleich: 0,1% Prognose: 0,3% Zuvor: -0,1%



Das BIP der Eurozone sei im zweiten Quartal geringfügig um 0,1% gewachsen und damit hinter den ursprünglichen Prognosen von 0,3% zurückgeblieben, so die endgültigen Daten von Eurostat. Das enttäuschende Wachstum sei auf den stagnierenden Inlandsverbrauch und die rückläufigen Exporte zurückzuführen gewesen. EUR/USD lege zu, obwohl die Erwartungen an eine Zinserhöhung durch die EZB in der nächsten Woche sinken würden. (07.09.2023/ac/a/m)



