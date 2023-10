Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BIKE24 Holding AG:



BIKE24 (ISIN: DE000A3CQ7F4, WKN: A3CQ7F, Ticker-Symbol: BIKE) gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad- Enthusiasten und fördert so die grüne Mobilität. 2002 von CEO Andrés Martin-Birner, Falk Herrmann und Lars Witt, verantwortlich für Legal & Eigenmarken, in Dresden gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt.



Der Online-Shop bietet den Kunden 77.000 Artikel von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit fünf lokalen Online-Shops in Deutschland (bike24.de), Österreich (bike24.at), Spanien (bike24.es), Frankreich (bike24.fr) und Italien (bike24.it) in Kontinentaleuropa präsent. Darüber hinaus beliefert der internationale Shop (bike24.com) Kunden auf der ganzen Welt. (18.10.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - BIKE24-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, stufen die Aktie der BIKE24 Holding AG (ISIN: DE000A3CQ7F4, WKN: A3CQ7F, Ticker-Symbol: BIKE) weiterhin mit "kaufen" ein.Die BIKE24 Holding AG werde am 2. November die Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate veröffentlichen. Die Analysten würden gegenüber dem Vorquartal und dem Vorjahr eine leichte Verbesserung der Ergebnismargen erwarten, sich für Q4/23 und das Geschäftsjahr 2024 allerdings aufgrund der anhaltenden Herausforderungen in der Branche etwas defensiver positionieren.Die Analysten würden davon ausgehen, dass BIKE24 sich im abgelaufenen Quartal weiter auf eine Steigerung der Profitabilität fokussiert habe, die zulasten der Umsatzentwicklung gegangen sein dürfte. Entsprechend würden sie in Q3 mit einem erneuten Umsatzrückgang auf 61,5 Mio. Euro (-15,3% yoy), jedoch einer nahezu stabilen Entwicklung gegenüber dem Vorquartal (62,9 Mio. Euro) rechnen. Gleichzeitig dürfte sich aufgrund der Preisdisziplin die Rohertragsmarge (MONe: 27%) sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch gegenüber dem Vorquartal weiter verbessert haben (Q2/23: 25,8%; Q3/22: 24,8%).Entsprechend würden die Analysten ein positives EBITDA von 1,6 Mio. Euro erwarten (Q3/22: 1,5 Mio. Euro), allerdings noch deutlich unter der historisch zweistelligen Profitabilität. Auch bezüglich des Working Capital würden sie eine weitgehend stabile Entwicklung erwarten. Entsprechend dürfte die Liquiditätsposition weiter im zweistelligen Millionenbereich liegen und die Covenants in Q3 erreicht werden.Die Lage bei einigen Marktbegleitern dürfte hingegen nicht so komfortabel sein. So habe SIGNA Sport United (SSU) - Eigentümer von u.a. Fahrrad.de, Wiggle und Brügelmann - nach massiven Liquiditätsabflüssen in den letzten Quartalen für den Jahresabschluss 2022 nur durch eine Eigenkapitalzusage des Großaktionärs SIGNA Holding in Höhe von 150 Mio. Euro einen Going Concern erhalten. Die angespannte operative Situation im laufenden Jahr habe das Management im Oktober dazu veranlasst, den Restrukturierungs- und Kostensenkungs-prozess noch einmal deutlich zu beschleunigen.Auch der Marktbegleiter Accel kämpfe mit den Überbeständen am Markt. So habe die hohe Kapitalbindung im Vorratsvermögen von über 1 Mrd. Euro im September zu einem Downgrade von Fitch (von "B" auf "B-") und einer Zwischenfinanzierung des Eigentümers KKR in Höhe von 100 Mio. Euro geführt. Aufgrund dieser Umstände würden die Analysten entgegen ihrer bisherigen Erwartung davon ausgehen, dass der Angebotsüberhang über Q4 noch in das Jahr 2024 hinein reichen dürften und hätten ihre Prognosen entsprechend erneut reduziert.Trotz der strukturellen Wachstumstrends sei die Krise am Fahrradmarkt noch nicht ausgestanden und dürfte einige Wettbewerber die Existenz kosten. Entsprechend würden die Analysten die aktuelle Performance im Wettbewerbsvergleich als solide erachten, auch wenn sie der historischen Ertragskraft noch hinterherfahre.Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, bekräftigen daher das Rating "kaufen" für die BIKE24-Aktie mit einem EV/EBITDA 2024e von 7,3x und einem von 4,00 auf 3,60 Euro reduzierten Kursziel. (Analyse vom 18.10.2023)