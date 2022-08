Tradegate-Aktienkurs BIKE24-Aktie:

Kurzprofil BIKE24 Holding AG:



BIKE24 (ISIN: DE000A3CQ7F4, WKN: A3CQ7F, Ticker-Symbol: BIKE) gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad- Enthusiasten und fördert so die grüne Mobilität. 2002 von CEO Andrés Martin-Birner, Falk Herrmann und Lars Witt, verantwortlich für Legal & Eigenmarken, in Dresden gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt.



Der Online-Shop bietet den Kunden 77.000 Artikel von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit fünf lokalen Online-Shops in Deutschland (bike24.de), Österreich (bike24.at), Spanien (bike24.es), Frankreich (bike24.fr) und Italien (bike24.it) in Kontinentaleuropa präsent. Darüber hinaus beliefert der internationale Shop (bike24.com) Kunden auf der ganzen Welt. (26.08.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BIKE24: Ukraine-Krieg belastet das Geschäft des Online-Fahrradhändlers - AktienanalyseDer Online-Fahrradhändler BIKE24 sieht sein Geschäft im ersten Halbjahr durch den Krieg Russlands in der Ukraine belastet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die geopolitischen Spannungen und Unsicherheiten hätten negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, woraus Lieferengpässe, Inflation und Rezessionsängste resultiert hätten. Aufgrund der weiteren Verschärfung der Rahmenbedingungen habe man die Erwartungen für das laufende Jahr reduzieren müssen. Für das Gesamtjahr werde nun ein Umsatzwachstum von maximal fünf Prozent erwartet.Die BIKE24-Aktie habe dennoch leicht zugelegt - vielleicht, weil durch den Verfall von knapp 90 Prozent gegenüber dem Rekordhoch schon einiges an negativen Perspektiven eingepreist sei. Das scheine auch Aufsichtsrat Ralf Kindermann so zu sehen. Er hat 10.000 Akten zu je gut 3,32 Euro eingesammelt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 33/2022)Börsenplätze BIKE24-Aktie:XETRA-Aktienkurs BIKE24-Aktie:3,08 EUR -1,28% (26.08.2022, 11:15)