Börsenplätze BIKE24-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BIKE24-Aktie:

2,685 EUR -0,56% (19.07.2023, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs BIKE24-Aktie:

2,715 EUR +2,45% (19.07.2023, 22:26)



ISIN BIKE24-Aktie:

DE000A3CQ7F4



WKN BIKE24-Aktie:

A3CQ7F



Ticker-Symbol BIKE24-Aktie:

BIKE



Kurzprofil BIKE24 Holding AG:



BIKE24 (ISIN: DE000A3CQ7F4, WKN: A3CQ7F, Ticker-Symbol: BIKE) gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad- Enthusiasten und fördert so die grüne Mobilität. 2002 von CEO Andrés Martin-Birner, Falk Herrmann und Lars Witt, verantwortlich für Legal & Eigenmarken, in Dresden gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt.



Der Online-Shop bietet den Kunden 77.000 Artikel von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit fünf lokalen Online-Shops in Deutschland (bike24.de), Österreich (bike24.at), Spanien (bike24.es), Frankreich (bike24.fr) und Italien (bike24.it) in Kontinentaleuropa präsent. Darüber hinaus beliefert der internationale Shop (bike24.com) Kunden auf der ganzen Welt. (19.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - BIKE24-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, stufen die Aktie der BIKE24 Holding AG (ISIN: DE000A3CQ7F4, WKN: A3CQ7F, Ticker-Symbol: BIKE) weiterhin mit "kaufen" ein.Die BIKE24 Holding AG habe gestern Nachmittag eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Demnach erwarte der Fahrradhändler aus Dresden nun anstatt eines Umsatzwachstums von zuvor 0% bis 10% für 2023 einen Umsatzrückgang von -10% bis -5%. Die bereinigte EBITDA-Marge solle sich in einer Bandbreite von -1% bis +1% bewegen (zuvor 0% bis 3,5%). Nach den zuletzt verhalten optimistischen Aussagen des Managements im Rahmen unserer Roadshow Mitte Juni ist der revidierte Ausblick eine Enttäuschung, so die Analysten der Montega AG.Nach Aussage des Unternehmens habe die Nachfrage in Q2 aufgrund einer anhaltenden Kaufzurückhaltung der Konsumenten sowie einem witterungsbedingt verspäteten Saisonbeginn insgesamt unter der Erwartung gelegen und habe zu einem Umsatzrückgang von 6,1% auf 62,9 Mio. Euro (MONe: 70,1 Mio. Euro) geführt. Trotz der schwachen Nachfrage und des anhaltenden Preisdrucks am Markt habe BIKE24 entgegen der Analystenerwartung nach vorläufigen Zahlen ein leicht positives adj. EBITDA in Q2 ausweisen können (Marge +0,9% vs. -0,2% MONe). Dies würden die Analysten auf die Aussagen des Managements im Rahmen der Roadshow zurückführen, auch zulasten der Umsatzentwicklung wieder stärker auf ein auskömmliches Margenniveau zu achten. Entsprechend dürfte die Rohertragsmarge in Q2 über der bisherigen Analystenerwartung von 23,5% gelegen haben.Allerdings seien die Analysten bislang von einer kontinuierlichen Erholung der Nachfrage im Saison- und Jahresverlauf ausgegangen, die offensichtlich bislang ausgeblieben sei. Entsprechend hätten die Analysten ihre Prognosen für 2023 ff. gesenkt. Der Fokus in ihrer Betrachtung für 2023 habe aufgrund eines bereits erwartet schwachen Ergebnisses auf dem Erreichen eines positiven Free Cash Flow gelegen. Dies würden die Analysten weiterhin für wahrscheinlich erachten, auch wenn das Working Capital in Q2 saisonbedingt vorerst ansteigen dürfte (Vorräte Q2e: 93 Mio. Euro).Die Analysten seien bislang davon ausgegangen, dass die recht breit gefasste Guidance genügend Spielraum für Unwägbarkeiten in 2023 aufgewiesen habe. Die deutlich negative Kursreaktion zeige, dass der Markt eine vergleichbare Erwartung gehabt habe.Entsprechend dürfte das Sentiment für die BIKE24-Aktie in den nächsten Quartalen eingetrübt sein, auch wenn die Aktie auf fundamentaler Basis mit einem reduzierten Kursziel von 4,00 Euro ein "Kaufen" bleibt, so Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG. (Analyse vom 19.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link