Börsenplätze BICO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BICO-Aktie:

9,35 EUR +17,46% (09.12.2022, 14:15)



NASDAQ Stockholm-Aktienkurs BICO-Aktie:

102,80 SEK +45,53% (09.12.2022, 14:02)



ISIN BICO-Aktie:

SE0013647385



WKN BICO-Aktie:

A2PX00



Ticker-Symbol BICO-Aktie:

49Z



NASDAQ Stockholm-Symbol BICO-Aktie:

BICO



Kurzprofil BICO Group AB:



BICO (zuvor: CELLINK) (ISIN: SE0013647385, WKN: A2PX00, Ticker-Symbol: 49Z, NASDAQ Stockholm-Symbol: BICO) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Gesundheitswesen tätig ist. Das Unternehmen ist als Anbieter von fortschrittlichen Bioprint-Lösungen für den Gesundheitssektor tätig. Das Unternehmen bietet 3D-Bioprinting von menschlichen Geweben und Organen an. Die Technologie des Unternehmens erleichtert die Biofabrikation von zellbeladenen anatomischen Strukturen mit kontrollierter Zelldichte und homogener Verteilung lebensfähiger Zellen. Die zellbeladenen Bioinkstrukturen werden dann in vitro unter kontrollierten Bedingungen für eine Vielzahl von Experimenten kultiviert. Darüber hinaus kann das Bioprinting mit menschlichen Zellen mit computergestütztem Design (CAD) und computergestützter Fertigung (CAM) kombiniert werden, wobei medizinische Bilder von CT- oder MRT-Scans verwendet werden, um einen Bauplan (3D-Modell) für das Bioprinting von patientenspezifischen Geweben und Organen zu erstellen. (09.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BICO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BICO Group AB (ISIN: SE0013647385, WKN: A2PX00, Ticker-Symbol: 49Z, NASDAQ Stockholm-Symbol: BICO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am letzten Handelstag der Woche zähle die Aktie von BICO (vormals CELLINK) zu den stärksten Titeln mit einem Kursplus von etwa 50 Prozent an der Heimatbörse in Stockholm. Ausgerechnet ein DAX -Unternehmen lasse den schwedischen Nebenwert in die Höhe schnellen. Die Rede sei vom Laborausrüster Sartorius , der einen umfassenden Deal mit BICO eingefädelt habe.Sartorius stocke seine BICO-Position via Kapitalerhöhung auf gut zehn Prozent der Anteile auf. Die Unternehmen möchten in den Bereichen Technologie, Marketing und Vertrieb zusammenarbeiten. Mit einem Kurssprung von rund 50 Prozent steige der schwedische Titel auf ein neues Mehrmonatshoch.Hinter BICO - unter anderem ein Spezialist für Bioprinting - lägen keine einfachen Monate und folglich eine üble Kursentwicklung. Schwache vorläufige Zahlen zum zweiten Quartal, Patentstreitigkeiten mit dem Rivalen Organovo und Zoff im Vorstand mit dem Abtritt des Finanzvorstands Gusten Danielsson hätten belastet.Der neue Deal mit Sartorius spreche für das Potenzial und die Technologien von BICO. Interessierte Anleger sollten jedoch nun nicht in die Fahnenstange hineinkaufen. Anleger setzen den spekulativen Titel auf die Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur BICO-Aktie. (Analyse vom 09.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link