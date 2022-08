Börsenplätze BHP Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

27,94 EUR +3,77% (16.08.2022, 13:13)



ASE-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

40,51 AUD +4,09% (16.08.2022)



LSE-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

2.337,43 GBp +4,47% (16.08.2022, 13:00)



ISIN BHP Group-Aktie:

AU000000BHP4



WKN BHP Group-Aktie:

850524



Ticker-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP1



ASE-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



LSE-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



Kurzprofil BHP Group Limited:



Die BHP Gruppe (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) ist ein Rohstoffkonzern, der Mineralien, Erdöl und Erdgas gewinnt und verarbeitet und seine Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika betreibt. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar. (16.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des australischen Rohstoffriesen BHP Group Limited (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) unter die Lupe.Der australische Rohstoffkonzern BHP habe im vergangenen Geschäftsjahr (Ende Juni) dank Rekordpreisen für Rohstoffe so viel verdient wie noch nie zuvor. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei im Jahresvergleich um fast 40 Prozent auf 23,8 Milliarden US-Dollar gestiegen, wie BHP mit Sitz in Melbourne am Dienstag mitgeteilt habe.Im Vorjahr habe das Unternehmen hier 17,1 Milliarden Dollar ausgewiesen. Die Aktie habe in Sydney um über vier Prozent zugelegt.Aufgrund besserer Geschäftsaussichten in China wolle das Unternehmen seine Wachstumspläne vorantreiben. So wolle der Rohstoffkonzern die Ausweitung seiner ertragsstärksten Eisenerzsparte auf eine Jahresproduktion von 330 Millionen Tonnen und eine mögliche Steigerung des Volumens bei Kupfer und Nickel prüfen. Die Inbetriebnahme einer großen neuen Kalimine in Kanada sei für 2026 geplant.Mit Rückenwind für die Weltwirtschaft rechne Unternehmenschef Mike Henry trotz der jüngst schwachen Daten aus China. Das asiatische Land dürfte in den nächsten sechs bis zwölf Monaten für eine gewisse Stabilität des globalen Wachstums sorgen, habe er laut Mitteilung gesagt. Das Chinageschäft trage in der Regel mehr als 60 Prozent zum Konzernumsatz von BHP bei.Die Aktie von BHP habe zuletzt bereits an Fahrt gewinnen und nach den Zahlen die Erholung noch einmal beschleunigen können. Dividendenjäger können beim Mitglied des Langfristigen Musterdepots an Bord bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BHP Group-Aktie. Die aktuelle Dividendenrendite betrage 11,9 Prozent. Der Stichtag für die Ausschüttung der zweiten Halbjahres-Dividende erfolge Anfang September. (Analyse vom 16.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link