ASE-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

48,20 AUD +0,61% (06.02.2023, 06:10)



LSE-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

2.780,50 GBp +1,05% (03.02.2023, 17:35)



ISIN BHP Group-Aktie:

AU000000BHP4



WKN BHP Group-Aktie:

850524



Ticker-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP1



ASE-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



LSE-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



Kurzprofil BHP Group Limited:



Die BHP Gruppe (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) ist ein Rohstoffkonzern, der Mineralien, Erdöl und Erdgas gewinnt und verarbeitet und seine Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika betreibt. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar. (06.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des australischen Bergbauriesen BHP Group Limited (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) unter die Lupe.BHP komme bei der Expansion weiter voran. So habe nun auch der brasilianische Verwaltungsrat für wirtschaftliche Verteidigung dem Konzern die Erlaubnis für die geplante Akquisition von Oz Minerals erteilt. Bereits im Dezember hätten BHP und Oz eine Vereinbarung unterzeichnet.Der Vorstand von Oz Minerals habe den eigenen Aktionären auch bereits einstimmig geraten, das BHP-Angebot anzunehmen. BHP biete den Oz-Anteilseignern pro Aktie 28,25 Australische Dollar in bar an. Damit werde das Unternehmen mit insgesamt 9,6 Milliarden Australischen Dollar (umgerechnet 6,2 Milliarden Euro) bewertet.BHP komme dem Ziel, die Übernahme von Oz Minerals zeitnah abzuschließen, immer näher. Das Mitglied im Langfristigen Musterdepot bleibt nach wie vor attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei der Dividendenperle bei 23,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 06.02.2023)Börsenplätze BHP Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BHP Group-Aktie:31,20 EUR +0,37% (06.02.2023, 08:48)