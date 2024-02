Tradegate-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

27,60 EUR -0,83% (20.02.2024, 08:29)



ASE-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

45,54 AUD -1,09% (20.02.2024, 06:10)



LSE-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

2.378,00 GBp -1,06% (19.02.2024, 17:35)



ISIN BHP Group-Aktie:

AU000000BHP4



WKN BHP Group-Aktie:

850524



Ticker-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP1



ASE-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



LSE-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



Kurzprofil BHP Group Limited:



Die BHP Gruppe (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) ist ein Rohstoffkonzern, der Mineralien, Erdöl und Erdgas gewinnt und verarbeitet und seine Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika betreibt. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar. (20.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BHP Group Limited (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die lahmende Konjunktur in China und anderen wichtigen Volkswirtschaften in Verbindung mit inflationsbedingt stark angezogenen Kosten habe dem Bergbauriese BHP im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/24 (30.06.) schwer zu schaffen gemacht. So sei der Nettogewinn auf nur noch 927 Millionen US-Dollar eingeknickt. BHP werde daher die Dividende kürzen.Mit einem Rückgang von 0,90 auf 0,72 Dollar falle die Senkung allerdings weniger stark aus, als Analysten im Vorfeld erwartet hätten. Der Umsatz habe indes im Berichtszeitraum um 6 Prozent auf 27,3 Milliarden Dollar gesteigert werden können. Hauptgrund für den Ergebniseinbruch sei eine Abschreibung auf Nickelanlagen in Höhe von 5 Milliarden Dollar gewesen. Die Schwäche der Nickelpreise habe BHP indes im ersten Halbjahr des Fiskaljahres deutlich zu schaffen gemacht. Hingegen hätten sich die für das Unternehmen besonders wichtigen Eisenerzpreise relativ stabil entwickelt und würden aktuell bei rund 130 US-Dollar je Tonne notieren - ein Niveau, welches es BHP relativ einfach mache, üppige Gewinne zu erzielen.BHP-CEO, Mike Henry, habe erklärt: "Der Berichtszeitraum hatte auch seine Herausforderungen, wobei die Anpassungen im Zusammenhang mit Nickel West, West Musgrave und Samarco eine ansonsten solide operative Leistung und insgesamt gesunde Rohstoffpreise zunichtemachten." Er habe die Position des Rohstoffriesen weiterhin als "stark" bezeichnet und von einer "disziplinierten Kostenkontrolle" gesprochen, die man nun weiterhin fortsetzen müsse.Denn China und andere wichtige Volkswirtschaften kämen derzeit nicht in Fahrt. Ein "Lichtblick" für das Unternehmen sei indes Indien, wo sich die Wirtschaft relativ gut entwickele und die Rohstoffnachfrage nach wie vor anziehe. Die langfristigen Megatrends für die Bergbaubranche sehe Henry indes als weiterhin intakt an.Wer bereits investiert ist, beachtet weiter den Stopp bei 23,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BHP Group-Aktie. (Analyse vom 20.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BHP Group-Aktie: