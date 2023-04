LSE-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

24,685 GBP -2,04% (27.02.2023, 17:35)



ASE-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

45,02 AUD -2,26% (21.04.2023, 08:10)



ISIN BHP Group-Aktie:

AU000000BHP4



WKN BHP Group-Aktie:

850524



Ticker-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP1



ASE-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



LSE-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



Kurzprofil BHP Group Limited:



Die BHP Gruppe (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) ist ein Rohstoffkonzern, der Mineralien, Erdöl und Erdgas gewinnt und verarbeitet und seine Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika betreibt. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar. (21.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbauriesen BHP Group Limited (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) unter die Lupe.Das Papier des australischen Bergbauriesen habe im heutigen Handel an der Heimatbörse in Sydney Federn gelassen. Denn die Eisenerzproduktion des Unternehmens im dritten Quartal des Fiskaljahres 2022/23 (30. Juni) habe unter den Markterwartungen gelegen. Der Vorstand zeige sich indes für die weiteren Monate aber durchaus zuversichtlich gestimmt.In die Karten spiele BHP, dass sich die Eisenerzpreise weiterhin auf einem relativ hohen Niveau bewegen würden. Und daran dürfte sich nach Ansicht des Managements so schnell auch nichts ändern. So habe CEO Mike Henry erklärt: "Die jüngsten Gespräche mit Kunden in China und Indien haben unsere positiven Aussichten für die Rohstoffnachfrage bestätigt. Chinas wirtschaftlicher Aufschwung und die solide Dynamik des indischen Stahlerzeugungswachstums tragen dazu bei, die Auswirkungen des verlangsamten Wachstums in den USA, Japan und Europa auszugleichen."BHP sei nach wie vor stark aufgestellt, um im Falle einer Wiederbelebung der Weltwirtschaft überproportional zu profitieren. Zudem würden die Australier über eine sehr solide Bilanz verfügen. Trotz der aktuellen Schwäche vieler wichtiger Volkswirtschaften dürfte BHP im laufenden Geschäftsjahr einen Nettogewinn von 15,6 Mrd. USD erzielen. Mit einem 2023er-KGV von 10 sei die Aktie immer noch relativ günstig. Darüber hinaus locke eine stattliche Dividendenrendite von knapp 7%. Die BHP Group-Aktie bleibe ein Kauf (Stopp: 23 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.04.2023)Börsenplätze BHP Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BHP Group-Aktie:27,395 EUR -1,17% (21.04.2023, 09:07)