Börsenplätze BHP Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

28,605 EUR -0,42% (27.02.2023, 14:12)



LSE-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

25,03 GBP -0,38% (27.02.2023, 14:29)



ASE-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

44,55 AUD -3,03% (27.02.2023)



ISIN BHP Group-Aktie:

AU000000BHP4



WKN BHP Group-Aktie:

850524



Ticker-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP1



ASE-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



LSE-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



Kurzprofil BHP Group Limited:



Die BHP Gruppe (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) ist ein Rohstoffkonzern, der Mineralien, Erdöl und Erdgas gewinnt und verarbeitet und seine Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika betreibt. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar. (27.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des australischen Bergbauriesen BHP Group Limited (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) ein Kauf.In den vergangenen Handelstagen sei es mit den Anteilen von BHP weiter bergab gegangen. Der jüngste Rückgang in der vergangenen Woche habe vor allem an den eher durchwachsenen Zahlen des Bergbauriesen gelegen. Der Vorstand des australischen Konzerns hoffe indes nach einem schwachen ersten Geschäftshalbjahr nun auf eine Erholung Chinas.Weil die Nachfrage nach Eisenerz, Kupfer und Kohle dort in den ersten Monaten des Geschäftsjahres (bis Ende Juni) gesunken sei, seien Umsatz und Gewinn zurückgegangen, wie das Unternehmen am späten Montagabend in Melbourne mitgeteilt habe. Zudem habe schlechtes Wetter auf der Kohleproduktion gelastet. Gleichzeitig habe der Konzern die hohe Inflation in anderen Ländern zu spüren bekommen, der Kostendruck steige, weil Energie und Arbeitskräfte teurer geworden seien.Nach Veröffentlichung der Halbjahreszahlen habe der Kurs der Aktie in Sydney fast drei Prozent nachgegeben. Analyst Tyler Broda von RBC Capital Markets habe die Ergebnisse in einer ersten Einschätzung überraschend schwach genannt. Sie hätten verdeutlicht, wie schwierig das Geschäftsumfeld für Bergbaukonzerne immer noch sei.Der Umsatz aus dem fortlaufenden Geschäft sei im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreswert um 16 Prozent auf 25,7 Milliarden US-Dollar gesunken. Der Gewinn sei sogar um knapp ein Drittel auf rund 6,5 Milliarden US-Dollar eingebrochen. Dementsprechend habe der Konzern auch seine Zwischendividende von 1,50 Dollar auf 90 Cent gekürzt.Wie erwartet würden die Gewinne konjunkturbedingt nicht mehr so üppig wie in den Vorjahren sprudeln. Dies sei aber kein Grund zur Sorge. Der Konzern sei stark aufgestellt, um im Falle einer Wiederbelebung der chinesischen Volkswirtschaft überproportional zu profitieren. Zudem würden die Australier über eine sehr solide Bilanz verfügen. Mit einem 2023er KGV von 10 sei die Aktie immer noch nicht teuer - und stark für ein eher schwaches Jahr der Weltwirtschaft aufgestellt. Darüber hinaus locke eine stattliche Dividendenrendite von knapp sechs Prozent.Das Mitglied im Langfristigen Musterdepot bleibt ein Kauf (Stopp: 23,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.02.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link