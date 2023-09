ASE-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

AU000000BHP4



850524



BHP1



BHP



BHP



Kurzprofil BHP Group Limited:



Die BHP Gruppe (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) ist ein Rohstoffkonzern, der Mineralien, Erdöl und Erdgas gewinnt und verarbeitet und seine Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika betreibt. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar. (07.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BHP Group Limited (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) unter die Lupe.Es sei natürlich kein schöner Anblick für alle, welche die Aktien der BHP Group in ihren Depots hätten. Denn das Papier des australischen Bergbauriesen verliere zum Handelsstart satte 4% an Wert. Grund zu erhöhter Sorge bestehe jedoch nicht. Stattdessen könnten sich die Anteilseigner sogar durchaus freuen. Denn heute erfolge lediglich der Abschlag für die Halbjahresdividende. Das Unternehmen schütte 0,80 USD pro Aktie aus. Die Gutschrift auf den Konten der Aktionäre dürfte ab dem 28. September erfolgen. Für das am 30. Juni geendete Geschäftsjahr hätten die Australier damit 1,70 USD ausgezahlt. Das sei deutlich weniger als im vorangegangenen Fiskaljahr. Damals habe sich die Dividende noch auf satte 3,25 USD je Anteilschein belaufen. Doch BHP bekomme eben auch die lahmende Weltwirtschaft zu spüren und verdiene dementsprechend weniger mit seinen konjunkturabhängigen Rohstoffen wie allen voran Eisenerz oder anderen Industriemetallen.Der Bergbauriese leide zwar aktuell noch unter der mauen Konjunkturentwicklung, sei aber unverändert stark aufgestellt, um im Falle einer Wiederbelebung der Weltwirtschaft überproportional zu profitieren. Zudem verfüge der Konzern über eine sehr solide Bilanz und eine gute Kostenstruktur, weshalb man auch im aktuell schwierigen Marktumfeld satte Gewinne einfahren könne. Mit einem 2024er-KGV von 10 sei die BHP Group-Aktie immer noch relativ günstig bewertet. Darüber hinaus locke eine weiterhin stattliche Dividendenrendite von rund 6%. Die BHP Group-Aktie bleibe attraktiv. Der Stoppkurs könne bei 23 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BHP Group-Aktie:25,88 EUR -2,38% (07.09.2023, 14:22)