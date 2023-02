LSE-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

Kurzprofil BHP Group Limited:



Die BHP Gruppe (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) ist ein Rohstoffkonzern, der Mineralien, Erdöl und Erdgas gewinnt und verarbeitet und seine Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika betreibt. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar. (21.02.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie von BHP Group Limited (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP).BHP habe im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2022/23 ein insgesamt recht solides Ergebnis erzielen können, wenngleich man an die hohe Messlatte des Jahres 2021/22 mit Rekordmetallpreisen im Zuge der Post-Covid-Rallye an den Rohstoffmärkten nicht habe heranreichen können. Alles in allem sehe man die Rohstoffpreise im Lichte der verbesserten Konjunkturaussichten, der wieder anziehenden Nachfrage aus China und den belasteten Beziehungen zu Russland gut unterstützt. Letztere würden einen erschwerten Zugang zu einem wichtigen Rohstofflieferanten und damit ein eingeschränktes Angebot ergeben.Daher geht Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nicht davon aus, dass die Rohstoffnotierungen den Tiefpunkt vom letzten Herbst bald wieder erreichen und ändert seine Empfehlung für die BHP-Aktie von "Verkauf" auf "halten". Das Kursziel von AUD 49,50 basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsens-Schätzungen. (Analyse vom 21.02.2023)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Tradegate-Aktienkurs BHP Group-Aktie:31,005 EUR -2,58% (21.02.2023, 16:24)