Die BHP Gruppe (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) ist ein Rohstoffkonzern, der Mineralien, Erdöl und Erdgas gewinnt und verarbeitet und seine Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika betreibt. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar. (19.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des australischen Rohstoffriesen BHP Group Limited (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) unter die Lupe.Der Bergbauriese BHP habe seine Produktionsdaten für das eben abgelaufene vierte Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 (30. Juli) veröffentlicht. Zudem sei bekannt gegeben worden, dass das riesige Kaliprojekt in Kanada rascher in Gang gebracht werden solle. Zahlen zu Umsatz, Gewinn und zur vermutlich wieder üppigen Dividenden werde es im August geben."Die allgemeine Marktvolatilität hält an, und wir erwarten, dass sich der Nachlaufeffekt des Inflationsdrucks in den nächsten zwölf Monaten fortsetzen wird", so Unternehmenschef Mike Henry. Zu den Herausforderungen für den kommenden Zeitraum hätten unter anderem die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt, die Energiekrise in Europa und eine strengere Geldpolitik gehört.BHP habe im vierten Quartal (Ende Juni) 72,8 Millionen Tonnen Eisenerz aus der westaustralischen Region Pilbara verkauft, wie das Unternehmen in Melbourne mitgeteilt habe. Das seien 1,2 Prozent weniger als vor einem Jahr und 8,5 Prozent mehr als im Vorquartal gewesen, das allerdings von Covid-Maßnahmen belastet gewesen sei. Dem in Melbourne ansässigen Bergbauunternehmen würden nach eigenen Angaben ein wachsender Kostendruck und die zunehmende Überprüfung des Managements durch die Investoren bezüglich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu schaffen machen.Der größte Konkurrent von BHP, Rio Tinto Group, habe in der letzten Woche bereits vor schwierigen Bedingungen auf den Rohstoffmärkten gewarnt. Die Eisenerzpreise seien in der vergangenen Woche unter die Marke von 100 Dollar pro Tonne gefallen, da die Stahlnachfrage in China unter Druck stehe. Asiens größte Volkswirtschaft sei im letzten Quartal nur um 0,4 Prozent gewachsen. Zudem sei es ungewiss, wann die Konjunkturmaßnahmen greifen würden. Zuletzt habe ein Boykott von Hauskäufern, die ihre Hypothekenzahlungen nicht gezahlt hätten, für Unruhe über die Aussichten des Immobilienmarktes gesorgt.Darüber hinaus habe Henry erklärt, dass BHP bei der riesigen Jansen-Mine gut vorankomme. So solle der Produktionsstart nun bereits im Jahre 2026 erfolgen, zuvor sei man noch davon ausgegangen, dass beim 6-Milliarden-Dollar-Projekt erst 2027 Kali gefördert werden könne.Die Aktie von BHP habe zuletzt stark unter den Sorgen um die weitere Entwicklung der Weltkonjunktur sowie der allgemein schwachen Stimmung an den Märkten gelitten.Dividendenjäger können beim Mitglied des Langfristigen Musterdepots an Bord bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stichtag für die Ausschüttung der zweiten Halbjahres-Dividende erfolge Anfang September. (Analyse vom 19.07.2022)Mit Material von dpa-AFX