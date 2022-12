ASE-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

ISIN BHP Group-Aktie:

AU000000BHP4



Kurzprofil BHP Group Limited:



Die BHP Gruppe (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) ist ein Rohstoffkonzern, der Mineralien, Erdöl und Erdgas gewinnt und verarbeitet und seine Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika betreibt. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar. (22.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rohstoffriesen BHP Group Limited (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) unter die Lupe.Der australische Konzern stehe kurz vor dem Abschluss der Übernahme von OZ Minerals. So hätten sich die Vorstände der beiden Unternehmen auf einen Preis für den Kauf geeinigt. Demnach könnte BHP den Kupferproduzenten OZ Minerals für 9,6 Mrd. AUD (Australische Dollar. umgerechnet knapp 6 Mrd. Euro) oder 28,25 AUD je Aktie schlucken.Das Management von OZ Minerals hat seinen Anteilseignern nun auch einstimmig empfohlen, dieses Übernahmeangebot anzunehmen - sofern nicht noch ein "überlegener Vorschlag" nachkommen würde. OZ - der Name geht auf die beiden 2008 fusionierten Firmen Oxiana Limited und Zinifex zurück - betreibt unter anderem zwie hochwertige Kupfer-Gold-Minen in Australien. Die Aktionäre des Konzerns werden sich voraussichtlich im Frühjahr treffen, um über die Übernahmeofferte abzustimmen.Der Deal mit OZ dürfte für BHP strategisch betrachtet Sinn machen. Der hochprofitable Bergbauriese bleibe nach wie vor eine gute Adresse für Dividendenjäger. Der Stoppkurs könne bei 21,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2022)Börsenplätze BHP Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BHP Group-Aktie:29,32 EUR -0,71% (22.12.2022, 08:29)