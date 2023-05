LSE-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

Kurzprofil BHP Group Limited:



Die BHP Gruppe (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) ist ein Rohstoffkonzern, der Mineralien, Erdöl und Erdgas gewinnt und verarbeitet und seine Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika betreibt. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar. (30.05.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von BHP Group Limited (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BHP könne für die ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2022/23 eine insgesamt recht solide Produktionsleistung vorweisen und den Ausblick größtenteils bestätigen. Beim finanziellen Erfolg werde man 2023 wohl nicht an die hohe Messlatte des Vorjahres mit Rekordmetallpreisen im Zuge der Post-Covid-Rallye heranreichen können. Mit der zunehmenden Bewölkung am Konjunkturhimmel im Lichte der restriktiveren Geldpolitik sei auch an den Rohstoffmärkten Normalität mit tieferen Notierungen eingekehrt. Alles in allem würden die Aussichten jedoch günstig bleiben. Nicht zuletzt aufgrund der belasteten Beziehungen zu Russland ergebe sich ein erschwerter Zugang zu einem wichtigen Rohstofflieferanten und damit ein strukturell eingeschränktes Angebot.Daher geht Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nicht davon aus, dass die Rohstoffnotierungen dauerhaft niedrig bleiben werden und bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die BHP-Aktie. Das Kursziel von AUD 45,60 (zuvor: AUD 49,50) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsens-Schätzungen. (Analyse vom 30.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Börsenplätze BHP Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BHP Group-Aktie:26,495 EUR -0,45% (30.05.2023, 14:23)