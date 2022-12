Börsenplätze BHP Group-Aktie:



Kurzprofil BHP Group Limited:



Die BHP Gruppe (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) ist ein Rohstoffkonzern, der Mineralien, Erdöl und Erdgas gewinnt und verarbeitet und seine Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika betreibt. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar. (30.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BHP Group Limited (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) unter die Lupe.In den vergangenen Quartalen hätten die Anteilseigner der Bergbauriesen Rio Tinto und BHP allen Grund zur Freude gehabt. Denn die Gewinne seien gesprudelt und die beiden Rohstoffkonzerne hätten ihre Aktionäre in Form äußerst üppiger Dividendenzahlungen am Unternehmenserfolg beteiligt. Doch mittlerweile hätten auch BHP und Rio mit der schwächeren Weltwirtschaft zu kämpfen.So seien die Gewinne zuletzt wieder gesunken. Nun würden sich viele Marktteilnehmer fragen, wie es im kommenden Jahr weitergehen werde. Ein gutes Barometer sei der Eisenerzpreis, der für Rio Tinto und BHP natürlich ohnehin enorm wichtig sei, da er für die beiden Konzerne der wichtigste Ertragsbringer sei. Dieser habe seit Kriegsbeginn unter den sich stetig weiter verschlechternden Konjunkturaussichten weltweit gelitten. Zuletzt sei es allerdings wieder etwas nach oben gegangen. Das passe zu den ohnehin auch beispielsweise in Deutschland allmählich wieder etwas optimistischer klingenden Prognosen für 2023.2022 seien im Jahresverlauf - nach erheblichen Steigerungen im Frühjahr - die Preise für viele Industriemetalle wieder moderater geworden. So habe Kupfer Anfang März 10.813 US-Dollar gekostet und damit so viel wie seit April 2021 nicht mehr, im Juli sei der Preis aber auf 7.002 US-Dollar gefallen. Aktuell stehe das Metall bei 8.349 US-Dollar. Der Wisdom Tree Industrial Metals notiere gut vier Prozent höher als am Jahresanfang.Analysten würden langfristig von einer steigenden Nachfrage ausgehen: "Insbesondere nach Industriemetallen, die mit der Energiewende in Zusammenhang stehen", berichte Mobeen Tahir, Direktor im Bereich Makro-Research und taktische Anlagelösungen bei WisdomTree. Zum Beispiel dürfte sich die jährliche Kupfernachfrage in den nächsten zwei Jahrzehnten selbst in den konservativsten Szenarien verdoppeln. "Dies ist auf die wachsende Nachfrage nach dem Metall in Elektrofahrzeugen, erneuerbaren Energien, Batterien, Ladeinfrastruktur usw. zurückzuführen", nenne Tahir die Gründe.Auch im Jahr 2023 dürften sich die Preise für Industriemetalle - und damit auch die Aktienkurse von BHP und Rio Tinto - relativ volatil entwickeln. Daher bedürfe es nach wie vor guter Nerven, um bei den beiden Bergbauriesen investiert zu sein. Da eine kräftige Abschwächung der Weltkonjunktur mittlerweile mehr als eingepreist sein dürfte, könnten Anleger auf eine Fortsetzung der jüngsten Erholungsbewegungen setzen. Beide Konzerne würden mit einer strategisch guten und breiten Positionierung und einer sehr soliden Bilanzen in das neue Jahr gehen. Zudem seien die Bewertungen der beiden Dividendenperlen relativ niedrig. Die Investments sollten aber unbedingt mit Stoppkursen vor größeren Verlusten abgesichert werden.Bei BHP sollte der Stopp bei 21,50 Euro platziert werden, bei Rio Tinto bei 51,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link