Kurzprofil BHP Group Limited:



Die BHP Gruppe (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London: BHP) ist ein Rohstoffkonzern, der Mineralien, Erdöl und Erdgas gewinnt und verarbeitet und seine Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika betreibt. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar. (29.08.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BHP Group Limited (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London: BHP) von "Halten" auf "Verkauf" herab.BHP Group sei ein breit aufgestelltes Minenunternehmen und zähle hier weltweit zu den Top-3. Die Diversifikation ermögliche es, allfällige Preisrückgänge bei einzelnen Rohstoffgruppen besser abfedern zu können. Die Hauptsegmente hätten sich im Geschäftsjahr 2021/22 in "Eisenerz" mit dem größten Umsatzanteil von zuletzt 62% gegliedert, gefolgt von "Kupfer" mit 28% und "Kohle" (9%).BHP berichte nach einem "schiefen Geschäftsjahr" und habe seinen Jahresabschluss stets per 30. Juni vorgelegt. Im ersten und dritten Quartal eines Geschäftsjahres veröffentliche BHP lediglich Produktionszahlen.Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2021/22: Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei im Jahresvergleich um 16% auf USD 40,6 Mrd. gestiegen. Die EBITDA-Marge habe sich um einen Prozentpunkt auf 65% verbessert. Der operative Cash-Flow habe sich bezogen auf die fortgeführten Aktivitäten um 13% auf USD 29,3 Mrd. und der freie Cash-Flow um 24% auf USD 24,3 Mrd. erhöht. Die Nettofinanzverbindlichkeiten habe BHP von USD 4,1 Mrd. auf vernachlässigbare USD 333 Mio. gedrückt. Der bereinigte Nettogewinn habe sich um 39% auf USD 23,8 Mrd. bzw. USD 4,71 je Aktie erhöht. Die Dividende je Aktie werde für das Geschäftsjahr 2021/22 um 8% auf USD 3,25 angehoben.BHP habe die durchschnittlichen Absatzpreise im abgelaufenen Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr von Kupfer um 9%, Hüttenkohle um 225%, thermischer Kohle um 271% und Nickel um 43% gesteigert. Lediglich bei Eisenerz hätten sich die Preise nach dem Post-COVID-Höhenflug mit einem Rückgang von 13% etwas normalisiert.Produktionsentwicklung 2021/22 und Ausblick: Die Fördermenge des wichtigsten Ertragsbringers Eisenerz habe sich im Jahresvergleich stabil bei 253,2 Mio. Tonnen gehalten. Für das Geschäftsjahr 2022/23 peile man hier eine Förderung von 249 bis 260 Mio. Tonnen an. Jene von Hüttenkohle sei um 9% auf 29,1 Mio. Tonnen gesunken. Für den Rückgang seien insbesondere starke Regenfälle an Produktionsstandorten sowie Arbeitskräftemangel, unter anderem auch wegen COVID-bedingter Ausfälle, verantwortlich gewesen. Die Zielbandbreite für das laufende GJ liege bei 29 bis 32 Mio. Tonnen. Bei Kupfer sei die Produktion um 4% auf 1,57 Mio. Tonnen gesunken. Für das GJ 2022/23 würden zwischen 1,64 und 1,83 Mio. Tonnen angepeilt. Bei Nickel sei ein Rückgang um 14% auf 76.800 Tonnen zu verzeichnen gewesen. Für dieses Jahr peile BHP eine Förderung von 80.000 bis 90.000 Tonnen an. Neben Arbeitskräftemangel habe sich hier eine 15-tägige Werksschließung von "Nickel West" (Australien) infolge einer defekten Sauerstoffanlage negativ ausgewirkt.Jansen-Projekt: BHP investiere über USD 5,7 Mrd. in die Errichtung des Kali-Bergwerks Jansen in Canada. Dieses solle die Produktion im Jahr 2027 aufnehmen und dann einen jährlichen Ertrag von 4,35 Mio. Tonnen des für die Landwirtschaft essenziellen Kalis erzielen. Das Projekt solle sich bei einer internen Investitionsrendite von 12% bis 14% nach etwa sieben Jahren amortisieren.Wegen BHPs Engagement bei Öl, Gas und vor allem Kohle würden viele auf Nachhaltigkeit fokussierte Investoren die Aktie meiden.BHP habe im Geschäftsjahr 2021/22 ein solides Ergebnis erzielen können. Zugutegekommenen seien dem Brancheprimus dabei die hohen Rohstoffpreise. Die zuletzt wieder rückläufigen Notierungen würden allerdings eine Trendwende markieren und für die Zukunft wegen der globalen konjunkturellen Abkühlung eine niedrigere Nachfrage erwarten lassen. Schwächer habe sich insbesondere die Nachfrage des wichtigsten Eisenerz- und Stahlkonsumenten China gezeigt, zumal dort eine strenge COVID-Politik den Bedarf drossele. Insofern gehe Alber davon aus, dass die Rohstoffe in puncto Absatzmengen und -preise wenig Potenzial für weitere Steigerungen aufweisen würden.Vor diesem Hintergrund ändert Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung für die BHP Group-Aktie nach dem jüngsten Kursanstieg von "Halten" auf "Verkauf". Das Kursziel von AUD 36,00 basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsens-Schätzungen. (Analyse vom 29.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: