Tradegate-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

27,835 EUR +1,51% (03.07.2023, 16:48)



ASE-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

45,26 AUD +0,60% (03.07.2023, 08:10)



ISIN BHP Group-Aktie:

AU000000BHP4



WKN BHP Group-Aktie:

850524



Ticker-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP1



ASE-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



LSE-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



Kurzprofil BHP Group Limited:



Die BHP Gruppe (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) ist ein Rohstoffkonzern, der Mineralien, Erdöl und Erdgas gewinnt und verarbeitet und seine Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika betreibt. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar. (03.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BHP Group Limited (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) unter die Lupe.Das Papier des weltgrößten Bergbauunternehmens habe seit Anfang Juni wieder Fahrt aufgenommen. Zwar sei es in den letzten Tagen zu einem kleinen Rücksetzer und einem Verkaufssignal gekommen. Übergeordnet dürfte die Rally aus technischer Sicht aber weitergehen und sogar ein neues Allzeithoch sei nach dem jüngsten Ausbruch möglich.Seit dem Allzeithoch bei 50,21 AUD (Australischen Dollar) habe sich die BHP Group-Aktie in einer Konsolidierung befunden. Doch nach dem Jahrestief bei 41,66 AUD hätten die Bullen wieder das Steuer übernommen und die Aktie bis zum Juni-Hoch bei 46,95 AUD gehievt. Durch diese Bewegung habe der Titel nicht nur die 50- sowie 200-Tage-Linie, sondern auch die Abwärtstrendlinie überwunden, die seit Januar intakt gewesen sei. Dadurch seien die einstigen Widerstände zu Unterstützungen gworden, die der Kurs in der vergangenen Handelswoche angetestet, aber nicht nachhaltig unterschritten habe.Zwar sei es am Donnerstag zu einem sogenannten Death Cross gekommen - die 50-Tage-Linie kreuze die 200-Tage-Linie von oben nach unten -, jedoch habe sich der Kurs trotz dieses Verkaufssignals über beiden gleitenden Durchschnitten halten können. Nun gelte es, den Ausbruch zu bestätigen. Der erste Schritt dazu sei ein höheres Hoch über 46,95 AUD. Das dadurch entstehende Kaufsignal sorge optimalerweise dafür, dass die BHP Group-Aktie auch das April-Hoch bei 47,59 AUD überwinden könne. Damit wäre die Konsolidierung endgültig beendet und der Weg zu einem neuen Allzeithoch frei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BHP Group-Aktie: