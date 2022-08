ASE-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

41,35 AUD -0,48% (22.08.2022, 08:11)



LSE-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

2.395,00 GBp +0,34% (22.08.2022, 10:44)



ISIN BHP Group-Aktie:

AU000000BHP4



WKN BHP Group-Aktie:

850524



Ticker-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP1



ASE-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



LSE-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



Kurzprofil BHP Group Limited:



Die BHP Gruppe (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) ist ein Rohstoffkonzern, der Mineralien, Erdöl und Erdgas gewinnt und verarbeitet und seine Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika betreibt. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar. (22.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des australischen Rohstoffriesen BHP Group Limited (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) unter die Lupe.Die Geschäfte bei BHP würden weiterhin sehr gut laufen. Dies hätten in der Vorwoche die starken Zahlen für das Gesamtjahr belegt, welche der australische Bergbauriese vorgelegt habe. So sei der bereinigte Gewinn im Jahresvergleich um knapp 40 Prozent auf 23,8 Milliarden US-Dollar geklettert. Und auch für Dividendenjäger habe es gute Nachrichten gegeben.So sollten als Schlussdividende üppige 1,75 US-Dollar an die Anteilseigner ausgeschüttet werden. Wer in den Genuss der Dividende kommen wolle, müsste die Aktie spätestens bis zum 31. August gekauft haben. Der Ex-Tag sei dann der 1. September, die Auszahlung erfolge ab dem 22. September.Die BHP Group-Aktie bleibe natürlich angesichts der Risiken einer Abschwächung der Weltkonjunktur ein heißes Eisen. Doch auf dem aktuell sehr günstigen Bewertungsniveau sei das hervorragend aufgestellte Unternehmen mit langfristig guten Perspektiven und einer soliden Bilanz sehr attraktiv. Daher ist das Mitglied des Langfristigen Musterdepots nicht nur für Dividendenjäger einen genaueren Blick wert, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer die BHP-Papiere im Depot habe, sollte sie mit einem Stopp bei 21,50 Euro nach unten absichern. (Analyse vom 22.08.2022)Börsenplätze BHP Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BHP Group-Aktie:28,34 EUR +0,44% (22.08.2022, 10:58)