Tradegate-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

27,40 EUR +4,66% (14.09.2023, 15:59)



ASE-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

43,80 AUD -0,88% (13.09.2023)



ISIN BHP Group-Aktie:

AU000000BHP4



WKN BHP Group-Aktie:

850524



Ticker-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP1



ASE-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



LSE-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



Kurzprofil BHP Group Limited:



Die BHP Gruppe (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) ist ein Rohstoffkonzern, der Mineralien, Erdöl und Erdgas gewinnt und verarbeitet und seine Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika betreibt. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar. (14.09.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BHP Group Limited (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) unter die Lupe.Angesichts der Tatsache, dass die chinesische Volkswirtschaft auch in diesem Jahr einfach nicht richtig in Schwung komme, hätten die Aktien der beiden Rohstoffriesen BHP Group und Rio Tinto in den vergangenen Monaten einen schweren Stand. Doch im heutigen Handel würden beide Dividendenperlen kräftig zulegen. Das stecke dahinter:Einerseits helfe den Kursen der deutliche Anstieg der Eisenerzpreise. Beide Konzerne würden den Großteil ihrer Umsätze mit Eisenerz erwirtschaften. Der Preis für den für die Stahlherstellung benötigten Rohstoff ziehe heute an und sei nun in knapp einem Monat um rund zehn Prozent geklettert. Andererseits habe es heute einen bullishen Analystenkommentar aus dem Hause JPMorgan gegeben.Die US-Bank habe die Rio Tinto-Aktie von "Underweight" auf "Neutral" heraufgestuft. Zudem sei das Kursziel von 5.440 auf 6.000 Britische Pence (umgerechnet 69,73 Euro) erhöht worden. Analyst Patrick Jones habe in seiner jüngsten Branchenstudie die Prognosen für die Eisenerzpreise angehoben. Dementsprechend habe er auch seine Gewinnschätzungen (EBITDA) für die Rohstoffproduzenten erhöht. Er habe betont, dass zwar die Stahlexporte aus Australien und Brasilien gestiegen seien, jedoch habe sich die Nachfrage aus China überraschend stark präsentiert. So dürfte dort der Bedarf im Infrastrukturbereich die aktuell schwache Nachfrage aus dem Immobiliensektor kompensiert haben. Die Hochstufung der Rio Tinto-Aktie begründe Jones zudem mit den attraktiver gewordenen Bewertungen.Eine Investition in Aktien von Rio Tinto und/oder BHP sei natürlich immer auch eine Spekulation darauf, dass die Weltwirtschaft wieder in Fahrt komme. Zwar sei eine derartige Entwicklung aktuell noch nicht absehbar. Auf den aktuell sehr niedrigen Bewertungsniveaus können Mutige aber durchaus eine Spekulation darauf wagen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Ganz wichtig dabei: Stoppkurse bei 51,00 Euro (Rio Tinto) bzw. 23,00 Euro (BHP) würden vor größeren Verlusten absichern. (Analyse vom 14.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BHP Group-Aktie: