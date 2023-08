- BHP habe betont, dass die Produktionskosten heute höher seien als vor der Pandemie, was sich auf die Stützung der Rohstoffpreise im aktuellen Konjunkturzyklus auswirke. Das Unternehmen habe eine strenge Kontrolle der aktuellen Verschuldung gemeldet.



Die Bullen würden erneut versuchen, von einer relativ niedrigen Basis (orangefarbene Rechtecke) über die Durchschnittswerte SMA100 und SMA200 zu steigen. (Quellen: xStation5 von XTB)



Kurzprofil BHP Group Limited:



Die BHP Gruppe (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) ist ein Rohstoffkonzern, der Mineralien, Erdöl und Erdgas gewinnt und verarbeitet und seine Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika betreibt. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BHP Billiton-Aktien stabilisieren sich nach gemischten Q2-Ergebnissen - AktiennewsDas weltgrößte Bergbauunternehmen BHP Billiton (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) meldete seine Ergebnisse für das zweite Quartal, worauf der Markt zunächst mit einem Ausverkauf reagierte, doch nun kehrt die Aktie langsam zum Wachstum zurück, so die Experten von XTB.Der Nettogewinn sei im Jahresvergleich stark zurückgegangen, wobei sich die Schwäche der chinesischen Wirtschaft und Industrie in einer geringeren Nachfrage nach Eisen und anderen Rohstoffen niedergeschlagen habe. Die Anleger hätten die geschätzten steigenden Kosten (fast 20% im Jahresvergleich) der weltgrößten Kupfermine Escondida negativ bewertet - umso mehr, als die Rohstoffgewinne um fast 50% zurückgegangen seien.Umsätze: 53,82 Mrd. USD gegenüber 54,43 Mrd. USD Prognose, minus 17% gegenüber dem Vorjahr (Bloomberg)Nettogewinn: 12,92 Mrd. USD gegenüber den Prognosen von 13,82 Mrd. USD, Rückgang um 58% gegenüber dem Vorjahr (Bloobmerg)Nettoverschuldung: 11,2 Mrd. USD gegenüber den Prognosen von 9,32 Mrd. USDAusgaben für Investitionen und Exploration: 7,08 Mrd. USD (Anstieg um 16% gegenüber dem Vorjahr, geplanter Anstieg auf 10 Mrd. USD im Jahr 2024)- Die Eisenerzproduktion sei im Jahresvergleich um 1% gestiegen, aber der Gewinn aus Eisenerz sei im Jahresvergleich um 23% gefallen. Der Gewinn aus Kohle sei drastisch um 47% im Jahresvergleich gefallen, Kupfer habe einen Rückgang von 22% im Jahresvergleich verzeichnet und der Gewinn aus Nickel sei um 61% im Jahresvergleich zurückgegangen. Das Unternehmen habe auf einen Kostenanstieg von fast 10% im Jahresvergleich hingewiesen, rechne aber mit einem geringeren Kostenanstieg von 4% im nächsten Geschäftsjahr.- Die Anleger würden beginnen langsam zu erkennen, dass die Rekorddividenden der letzten zwei Jahre der Vergangenheit angehören würden, wenn sich die Wirtschaft abkühle und die Rohstoffmargen sinken würden. Die vom Unternehmen festgesetzte Dividende habe 0,80 USD betragen, verglichen mit 1,75 USD im Vorjahr, und habe leicht unter den Prognosen gelegen.- Das Unternehmen gehe davon aus, dass Indien und China seinem Geschäft langfristig zugute kämen und es stabilisieren würden - das Unternehmen habe betont, dass die Nachfrage nach Rohstoffen in beiden Ländern trotz der wirtschaftlichen Abschwächung immer noch recht hoch sei. Im Moment würden jedoch Arbeitskräftemangel und Inflation die Betriebskosten in die Höhe treiben.