Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 2,88 Euro je Aktie vergeben Marcel Schaffer und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" für die BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie. (Analyse vom 16.08.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie:

2,70 EUR 0,00% (16.08.2023, 08:00)



ISIN BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie:

DE000A1CRQD6



WKN BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie:

A1CRQD



Ticker-Symbol BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie:

B9B



Kurzprofil BHB Brauholding Bayern-Mitte AG:



Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (ISIN: DE000A1CRQD6, WKN: A1CRQD, Ticker-Symbol: B9B) ist seit Juli 2010 im Segment m:access der Münchener Börse notiert. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2017 betrug 77,7% und belegt die solide Finanzierungsstruktur der BHB Brauholding AG - ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im fortschreitenden Konsolidierungsprozess der Brauereibranche.



Die Brauerei Herrnbräu GmbH ist eine 100%ige Tochter der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG. Die Wurzeln der Brauerei HERRNBRÄU reichen bis ins Jahr 1527 zurück. Durch die Fusion mit Danielbräu zur Actienbrauerei im Jahre 1873 sowie dem Zusammenschluss mit dem Bürgerlichen Brauhaus im Jahre 1899 befindet sich HERRNBRÄU seit dieser Zeit unter dem Dach unserer Aktiengesellschaft.



Der BHB Konzern hat sich als traditioneller bayerischer Bierspezialist mit besonderem Schwerpunkt auf Weißbierspezialitäten etabliert. Das gesamte heutige Markenportfolio umfasst 11 Weißbier-, 29 untergärige Bierspezialitäten und 4 Biermischgetränke. Mit Bernadett Brunnen bietet Herrnbräu auch eine große Vielfalt an Mineralwasser und alkoholfreien Erfrischungsgetränken an. 19 verschiedene Sorten stehen als Durstlöscher bereit. Alle Produkte zeichnen sich durch größte Reinheit und mehrfach prämierte Qualität aus. (16.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Schaffer und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie (ISIN: DE000A1CRQD6, WKN: A1CRQD, Ticker-Symbol: B9B).Basierend auf dem kürzlich veröffentlichten Halbjahresbericht 2023 sei festzuhalten, dass die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (im Folgenden: BHB) das erste Halbjahr erfolgreich abgeschlossen habe. Demnach sei es dem Unternehmen gelungen, sowohl den Gesamtgetränkeabsatz als auch die Brutto-Umsatzerlöse im Vergleich zur Vorjahresperiode zu erhöhen. Konkret sei ein Gesamt-Getränke-Absatzplus von +10,8% auf insgesamt 103 thl (Vorjahr: 94 thl) erzielt worden und demzufolge lägen auch die Brutto-Umsatzerlöse in Höhe von 9,00 Mio. Euro (Vorjahr: 7,60 Mio. Euro) um 18,4% über dem Vorjahresniveau.Der Gesamtabsatz bei der BHB umfasse zum einen die Eigenproduktion und zum anderen auch den Absatz innerhalb des Handelsgeschäfts. Im Zuge der positiven Absatzentwicklung im ersten Halbjahr 2023 sei zu konstatieren, dass über alle Vertriebssegmente hinweg Zuwächse erzielt worden seien. Dabei sei der Gesamtabsatz im Bereich Gastronomie um +11,5% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Ebenso habe die BHB Zuwächse im Vertriebs-Segment Handel national in Höhe von 6,6% erzielt.Den größten Absatzanstieg habe das Unternehmen im Exportgeschäft erzielt, in dem, nach dem Auslaufen der pandemiebedingten Einschränkungen, ein Zuwachs in Höhe von +27,6% erreicht worden sei. Das dynamische Wachstum im Exportgeschäft sei letztlich als wichtiger Wachstumstreiber für die zukünftige Absatz- und Umsatzentwicklung zu betrachten.Zwar hätten sich sowohl das EBITDA auf 0,99 Mio. Euro (VJ: 1,02 Mio. Euro) als auch das EBIT auf 0,23 Mio. Euro (VJ: 0,27 Mio. Euro) jeweils leicht reduziert, jedoch seien im Vorjahreszeitraum in den sonstigen betrieblichen Erträgen die Corona-Überbrückungshilfe III in Höhe von 0,17 Mio. Euro verbucht worden. Bereinigt um den positiven Sondereffekt im Vorjahr hätte die BHB im ersten Halbjahr 2022 lediglich ein EBITDA in Höhe von 0,85 Mio. Euro beziehungsweise ein EBIT in Höhe von 0,10 Mio. Euro erwirtschaftet und demzufolge hätte die BHB zum Halbjahr 2023 sowohl das EBITDA als auch das EBIT im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbessert.Das BHB-Management betone aber, dass die Absatz- und Umsatzentwicklung zum Halbjahr 2023 am oberen Ende der Unternehmensguidance lägen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass der Umsatzbeitrag gemäß historischer Umsatzverteilung, aufgrund der warmen Sommermonate und der im zweiten Halbjahr stattfindenden größeren Anzahl an Veranstaltungen, im zweiten Halbjahr traditionell höher ausfalle. In den letzten fünf Geschäftsjahren habe der Umsatzanteil des zweiten Halbjahres bei 53,8% gelegen.Mit Blick auf die positive operative Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2023 sei das Erreichen der oberen Prognosebandbreite realistisch. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten ihren Prognosen nach oben anpassen. Sie würden nun für das laufende Geschäftsjahr 2023 Brutto-Umsatzerlöse in Höhe von 18,90 Mio. Euro (GBC alt: 17,80 Mio. Euro) erwarten und davon ausgehen, dass die Gesellschaft damit im laufenden Geschäftsjahr 2023 erstmals wieder auf das Brutto-Umsatz-Niveau vor der Corona-Pandemie zurückkehren werde.Aufgrund der höheren Umsatzbasis würden die Analysten ihre Umsatzprognosen auch für die kommenden beiden Geschäftsjahre auf 19,28 Mio. Euro (GBC alt: 18,51 Mio. Euro) für das Jahr 2024 sowie auf 19,66 Mio. Euro (GBC alt: 19,25 Mio. Euro) für das Jahr 2025 anheben. Ihre Ergebnisprognosen würden indes unverändert bleiben. Hier würden sie die allgemein gestiegenen Preisniveaus berücksichtigen, die gegenüber ihren bisherigen Schätzungen mit einer leicht rückläufigen Rohmarge einhergehen würden.Aufgrund den weitestgehend unveränderten Ergebnisschätzungen der Analysten bleibe das Ergebnis ihres DCF-Bewertungsmodells ebenfalls unverändert. Sie würden dennoch eine Anhebung des Kursziels auf 3,51 Euro (bisher: 3,40 Euro) vornehmen, was ausschließlich dem so genannten Roll-Over-Effekt zu verdanken sei. Dabei finde eine Verschiebung des Kurszielhorizonts auf den 31.12.2024 (bisher: 31.12.2023) statt.