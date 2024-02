(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



(7) Der zuständige Analyst, der Chefanalyst, der stellvertretende Chefanalyst und oder eine sonstige an der Studienerstellung beteiligte Person hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile oder sonstige Finanzinstrumente an diesem Unternehmen.



(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).

Augsburg (www.aktiencheck.de) - BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Schaffer und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (ISIN: DE000A1CRQD6, WKN: A1CRQD, Ticker-Symbol: B9B).Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG sei mittlerweile ein fester Bestandteil des Marktsegments m:access der Börse München. So notiere das Unternehmen seit Juli 2010 im Marktsegment für börsennotierte Mittelstandsunternehmen. Die Unternehmensgeschichte des Traditionsunternehmens im Getränkesegment sei geprägt von einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Produkt- und Kundenportfolios. Mittlerweile habe sich das Ingolstädter Unternehmen als traditioneller bayerischer Bierspezialist mit Schwerpunkt auf Weißbierspezialitäten etabliert. So stehe die mittelständisch geprägte Brau-Holding für renommierte Marken wie Herrnbräu und Bernadett Brunnen. Das aktuelle Produktportfolio umfasse zehn Weißbiere, 29 untergärige Bierspezialitäten sowie vier Biermischgetränke. Ergänzt werde die Produktpalette der BHB durch Mineralwasser und alkoholfreie Erfrischungsgetränke.Neben der hohen Produktqualität und -vielfalt könne das Geschäftsmodell als resilient bezeichnet werden. Die Geschäftsentwicklung der BHB habe sich trotz schwieriger vergangener und aktueller Rahmenbedingungen wie der Corona-Pandemie oder der Inflationsentwicklung im Zuge von Beschaffungspreissteigerungen als robust erwiesen. Sowohl die Produkt- als auch die Absatzmarktentwicklung seien kontinuierlich vorangetrieben worden.Nach den schwierigeren, von der Pandemie geprägten Geschäftsjahren 2020 und 2021, die bei der BHB Brauholding zu Umsatz- und Absatzeinbußen geführt hätten, habe das Unternehmen nach dem Geschäftsjahr 2022 auch im Jahr 2023 seinen Erholungskurs fortgesetzt. So habe die BHB Brauholding im ersten Halbjahr 2023 eine Steigerung des Gesamtgetränkeabsatzes um +10,8% auf insgesamt 103 thl (Vorjahr: 94 thl) verzeichnet und damit auch im Bruttoumsatz mit 9,00 Mio. EUR (Vorjahr: 7,60 Mio. EUR) um 18,4% über dem Vorjahresniveau gelegen. Der Gesamtumsatz der BHB umfasse zum einen die Eigenerzeugung und zum anderen den Umsatz im Handelsgeschäft.Während das EBITDA mit 0,99 Mio. EUR (VJ 1,02 Mio. EUR) und das EBIT mit 0,23 Mio. EUR (VJ 0,27 Mio. EUR) jeweils leicht rückläufig gewesen seien, sei im Vergleichszeitraum des Vorjahres die Corona-Überbrückungshilfe III in Höhe von 0,17 Mio. EUR im sonstigen betrieblichen Ergebnis erfasst gewesen. Bereinigt um diesen positiven Sondereffekt im Vorjahr, hätte die BHB sowohl das EBITDA als auch das EBIT gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbessert. Somit sei festzustellen, dass nach den vergangenen Geschäftsjahren sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Ertragsseite eine Normalisierung eingetreten sei und der Wachstumskurs der BHB-Gruppe fortgesetzt werde.Unter der Annahme eines positiven Geschäftsverlaufs im zweiten Halbjahr 2023 sei mit steigenden Absatz- und Umsatzerlösen zu rechnen. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten der GBC AG einen fairen Wert je Aktie von 3,51 EUR ermittelt.Auf Basis des aktuellen Kursniveaus bewerten Marcel Schaffer und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, die BHB Brauholding mit "kaufen". (Analyse vom 19.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs BHB-Aktie:2,52 EUR 0,00% (07.02.2024, 08:02)ISIN BHB-Aktie:DE000A1CRQD6WKN BHB-Aktie:A1CRQDTicker-Symbol BHB-Aktie:B9BKurzprofil BHB Brauholding Bayern-Mitte AG:Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (ISIN: DE000A1CRQD6, WKN: A1CRQD, Ticker-Symbol: B9B), eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Ingolstadt, ist zusammen mit ihren Tochterunternehmen ein bedeutender Akteur in der deutschen Brauereibranche. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst neben Weizenbier und untergärigen Bierspezialitäten auch Biermischgetränke, Mineralwasser und alkoholfreie Erfrischungsgetränke. (07.02.2024/ac/a/nw)