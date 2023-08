Berlin (www.aktiencheck.de) - Anbei eine aktuelle Pressemitteilung des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA):



"Der Wohnungsbau braucht keine Hilfspakete. Vielmehr müssen baufördernde, attraktive Rahmenbedingungen geschaffen werden, dann wird auch wieder gebaut", sagt Michael Alber vom BGA. "Wenn Bauministerin Geywitz erkannt hat, dass man Bauanforderungen überzogen hat und nun Regelungen entschärfen will, dann ist dies ausdrücklich zu begrüßen und lange überfällig."



Der Chefvolkswirt des Großhandelsverbandes BGA betont: "Den Ankündigungen müssen vor allem konkrete und wirksame Taten folgen. Bislang ist jedoch wenig passiert. In den letzten Jahren wurden die Anforderungen für den Wohnungsbau immer weiter verschärft und so wurde Neubau immer teurer. Heute sind verbesserte Abschreibungen und die Wiedereinführung einer breiteren Förderung im Wohnungsbau entsprechend den Bedürfnissen der Menschen nötig." (23.08.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.