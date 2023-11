Speziell in unserem Stammgeschäftsfeld Storage Automation sehen wir glänzende Wachstumsperspektiven.

Herr Dr. Rath: Wir können Ihnen zwar keine konkreten Prognosen nennen, aber klar ist, dass die Zeichen eindeutig auf Wachstum stehen. Das haben unsere Geschäftszahlen zum 1. Halbjahr 2023 ja bereits eindeutig gezeigt. Dieser positive Trend soll sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen - mit dem Ergebnis, dass wir unsere Finanzkennzahlen weiter verbessern und unsere Marktposition als weltweit führender Entwickler und Hersteller von Bandspeichergeräten für die IT-Industrie und Cloud-Dienstleister nachhaltig sichern und ausbauen.







anleihencheck.de: Warum haben Sie sich erneut für den Weg der Fremdkapitalfinanzierung über die Börse entschieden?



In unserem Green Bond sehen wir das ideale Instrument, um unser weiteres Wachstum zu finanzieren.

Herr Dr. Rath: Wir haben unsere erste Anleihe bereits 2012 erfolgreich begeben und schon damals war klar, dass wir den Zugang zum Kapitalmarkt dauerhaft nutzen möchten. Da sich sowohl die erste als auch die zweite Anleihe als wichtiger, attraktiver Baustein in unserem Finanzierungsmix bewährt haben, war für uns recht schnell klar, dass wir diesen Weg fortsetzen wollen. In unserem Green Bond sehen wir das ideale Instrument, um unser weiteres Wachstum zu finanzieren.



anleihencheck.de: Wie wollen Sie den Emissionserlös konkret verwenden?



Herr Dr. Rath: Wir konzentrieren uns ganz klar auf die weitere Wachstumsfinanzierung vor allem im Bereich Storage Automation. Auf der Agenda stehen der Ausbau der Produktionsanlagen in Mexiko, der Aufbau von Fertigungsanlagen in China und die Vorfinanzierung für laufende Projekte im Bereich Storage Automation.



anleihencheck.de: Die jährliche feste Verzinsung der neuen Anleihe mit 11,5% ist im aktuellen Zinsumfeld sehr attraktiv. Welche Sicherheit bieten Sie für Anleger?



Herr Dr. Rath: Die Anleihebedingungen unseres Green Bonds beinhalten als besondere Schutzrechte für die Investoren eine Ausschüttungsbegrenzung, eine Negativverpflichtung und eine Transparenzverpflichtung sowie ein Sonderkündigungsrecht für die Anleger bei einem Kontrollwechsel und bei einem Drittverzug.



anleihencheck.de: Warum ist die neue BDT-Anleihe 2023/28 Ihrer Meinung nach ein attraktives Investment für Anleger?



Wir verfügen über eine hohe Innovationskraft und eine langjährig etablierte Technologieführerschaft dank unserer starken Entwicklungskompetenz.

Herr Dr. Rath: Neben der attraktiven Verzinsung von 11,5% p.a. und dem Status als Green Bond spricht für uns sicherlich auch unsere langjährige Marktposition als ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherung und Medienhandhabung. Zudem verfügen wir über eine hohe Innovationskraft und eine langjährig etablierte Technologieführerschaft dank unserer starken Entwicklungskompetenz. Zu unseren Kunden pflegen wir langjährige enge Beziehungen und stellen durch unsere internationale Präsenz eine hohe Kundennähe sicher, was sicherlich auch einer der Gründe für unsere 0% Abwanderungsrate ist. Zusätzlichen Komfort für unsere bestehenden wie auch neuen Anleger bieten aus unserer Sicht die hohe Zukunfts- und Planungssicherheit durch die maßgebliche Technologie-Roadmap des sogenannten LTO-Konsortiums, das die Branchenstandards für die nächsten zehn bis zwölf Jahre festgelegt. Zudem sehen wir in unserem Stammgeschäft Storage Automation mit Cloud-Dienstleistern hochattraktive Wachstumspotenziale aufgrund der langfristig starken Nachfrage nach sicheren sowie energie- und kosteneffizienten Speicherlösungen, wie wir sie bereits bieten.



anleihencheck.de: Vielen Dank für das Interview, Herr Dr. Rath.



Hinweis: Den Wertpapierprospekt zum neuen Green Bond 2023/2028 können Sie hier einsehen.

Die Emission umfasst ein öffentliches Angebot in Deutschland und in Luxemburg in Form eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Zeichnungsangebots sowie eine Privatplatzierung. Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots erhält jeder Inhaber der mit 3,8 Mio. Euro ausstehenden 8,00 % Schuldverschreibungen 2017/2024 (ISIN DE000A2E4A94/ WKN A2E4A9), der einen Umtauschauftrag erteilt, im Fall der Annahme seines Umtauschauftrags durch die Emittentin für jede getauschte Schuldverschreibung 2017/2024 eine neue Schuldverschreibung 2023/2028, einen Zusatzbetrag von 20 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot läuft noch bis zum 22. November 2023 (18 Uhr).



Das öffentliche Zeichnungsangebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird noch bis zum 28. November 2023 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA durchgeführt. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Sole Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut. (20.11.2023/ac/a/m)









