Biodiesel, Bioethanol und Biomethan sowie andere alternative Kraftstoffe wie E-Fuels seien für eine klimafreundliche und bezahlbare Mobilität unverzichtbar, betont der BBE-Vorsitzende.



Der Verkehrssektor hat im Jahr 2023 bereits zum dritten Mal in Folge das Ziel für die Treibhausgasminderung im Klimaschutzgesetz nicht eingehalten, was zeige, dass die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen nicht ausreichten.



Auch die weitere nationale Biokraftstoffpolitik wird von Auernhammer kritisiert: "Die Bundesregierung ist gut darin, der heimischen Industrie Steine in den Weg zu legen, indem etwa die gesetzlich zwingend geregelte Anhebung der Treibhausgasminderungs-Quote ab 2024 in Folge des Zuwachses an im Verkehr eingesetzten Stroms bewusst verzögert wird. Damit wird Treibhausgasminderungspotenzial zu Lasten des Klimaschutzes verschenkt: Erneuerbare Kraftstoffe könnten mehr Klimaschutz leisten, wenn die Treibhausgasminderungsquote gemäß Gesetz über 9,25 Prozent angehoben würde!"



Für die anstehende nationale Umsetzung der im Zuge des europäischen Green Deals überarbeiteten Erneuerbaren Energien Richtlinie [(EU) 2023/2413 - RED III] zeigt sich der Vorsitzende des BBE optimistisch: "Die RED III gibt vor, dass in 2030 in den Mitgliedsstaaten entweder 29 Prozent erneuerbare Energien im Verkehr verwendet oder eine Treibhausgasminderung von mindestens 14,5 Prozent gegenüber rein fossilem Kraftstoffabsatz erreicht werden muss. In Deutschland haben wir bereits Erfahrung mit der Erfüllungsoption der Treibhausgasminderungs-Quote."



Auernhammer mahnt mit Blick auf das Bundesumweltministerium zugleich dringenden Handlungsbedarf bei der Verschärfung der Anforderungen an die Warenkontrolle an. Denn seit Anfang 2023 erleben die EU und besonders Deutschland einen massiven Import an angeblich fortschrittlichem Biodiesel aus China. Branchenexperten bezweifeln jedoch stark, dass die importierten Biokraftstoffe tatsächlich aus den fraglichen Rest- und Abfallstoffen (z.B. Soap Stock, Bleicherdeöl, Food Waste Sludge, Rohglycerin und Brown Grease) produziert werden. Vielmehr stehe der Verdacht im Raum, dass es sich hierbei um falsch deklarierten Biodiesel aus Palmöl handelt, dessen Anrechnung auf die deutsche Treibhausgasminderungs-Quote seit 2023 nicht mehr möglich ist. Der Vorsitzende des BBE kritisiert: "Das BMUV schaut seit über einem Jahr dabei zu, wie Deutschland mit mutmaßlich gefälschtem fortschrittlichen Biodiesel geflutet wird. Der Verdacht liegt nahe, dass dies dem Ministerium ganz Recht ist. Es ist völlig unverständlich, dass die deutsche Regierung nicht stärker auf die EU-Kommission einwirkt und national alles in ihrem Verantwortungsbereich Mögliche unternimmt, um den Betrugsverdacht bei Biodieselimporten aufzuklären und schließlich zu unterbinden."



Auch der Betrug am Klimaschutz mit virtuellen Anrechnungen müsse beendet werden, fordert Auernhammer und erklärt: "Wir fordern die Bundesregierung umgehend auf, keine Doppelanrechnung bei Übererfüllung der Unterquote für fortschrittliche Biokraftstoffe auf die Treibhausgasminderungs-Quote mehr zu erlauben, wenn das Herkunftsland des Kraftstoffes oder der Produzent selbst keine wirksamen Witness Audits der zuständigen nationalen Behörden zulässt. Auch sollten für Importe aus Ländern, deren Produzenten unter Betrugsverdacht stehen, die entsprechenden Biomassecodes ausgesetzt werden. Mittelfristig könnten Anmeldeverfahren für Importe fortschrittlicher Biokraftstoffe helfen, Betrug im Vorfeld zu vermeiden."



Diese und viele andere relevanten Themen rund um Biokraftstoffe, Biomethan und E-Fuels wird die Branche gemeinsam mit Entscheidungsträgern aus Politik, Forschung und Wirtschaft diskutieren.



