SIX Swiss Exchange-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

55,80 CHF -0,71% (27.10.2022, 10:38)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



NASDAQ OTC-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Exchange-Symbol: BION, NASDAQ OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (27.10.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":BB Biotech (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Exchange-Symbol: BION, NASDAQ OTC-Symbol: BBAGF) gehört zu den Qualitätsfirmen in der Schweiz, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Seit 1993 investiere das Unternehmen erfolgreich in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig seien. Auch im dritten Quartal habe das Management seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Der innere Wert (NAV) des Portfolios habe um 8,3 Prozent in Schweizer Franken (CHF) zugelegt. Daraus resultiere für das dritte Quartal ein Nettogewinn von 210 Mio. CHF gegenüber einem Nettoverlust von 208 Mio. CHF im Vorjahresquartal.Die erfolgreiche Markteinführung von Medikamenten durch mittelgroße Biotechfirmen habe im Mittelpunkt des Anlegerinteresses gestanden. Zudem hätten die Studiendaten von Alnylam für TTR und die überraschenden Daten des neuesten Alzheimer-Programms von Eisai/Biogen Auftrieb gegeben. Grundsätzlich hätten sich die Kurse von kleineren und mittleren Biotechs besser als ihre großkapitalisierten Pendants entwickelt - Trends, von denen auch die Aktienkurse einiger Portfoliomitglieder von BB Biotech profitiert hätten.Für etwas Gegenwind habe zuletzt in den USA die Verabschiedung des "Inflation Reduction Act" (IRA) gesorgt. "Der IRA wird neue Rahmenbedingungen für die Arzneimittelausgaben im US-Gesundheitssystem schaffen, welches die führende Stellung des US-Marktes als treibende Kraft für medizinische Innovation aber nicht nachhaltig gefährden sollte", würden die Experten von BB Biotech erklären. Daher sieht das Investment-Management-Team der Schweizer Beteiligungsgesellschaft im attraktiv bewerteten Biotechsektor weiterhin lukrative Investitionsmöglichkeiten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 42/2022)Börsenplätze BB Biotech-Aktie:XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:56,40 EUR -0,88% (27.10.2022, 10:43)