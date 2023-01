Börsenplätze BB Biotech-Aktie:



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Exchange-Symbol: BION, NASDAQ OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (22.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die BB Biotech-Aktie (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Exchange-Symbol: BION, NASDAQ OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Die Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft habe in ihrem Portfolio in den letzten drei Monaten des Jahres 2022 weitere Anpassungen vorgenommen. Einige bestehende Positionen seien ausgebaut worden. Zudem habe das Unternehmen seinen Dividendenvorschlag bekanntgegeben.Im vierten Quartal habe das Investment Managementteam von BB Biotech keine neuen Positionen eröffnet, habe allerdings bestehende Portfoliobeteiligungen ausgebaut. Die Aufstockungen hätten sich aufgrund von Bewertungsabweichungen v.a. auf Onkologieunternehmen wie Revolution Medicines, Fate Therapeutics, Black Diamond Therapeutics und Essa Pharma konzentriert.Ausgebaut habe BB Biotech die Positionen in Macrogenics und Mersana nach wichtigen Pipeline-Deals, die die Bilanz der Unternehmen stärken würden, sowie in Relay Therapeutics nach Veröffentlichung positiver klinischer Daten zu seinem führenden Produktkandidaten, einem FGFR2-Inhibitor. Das habe BB Biotech mitgeteilt.BB Biotech habe auch die Positionen im etablierteren Unternehmen Incyte und im Gentherapie-Spezialisten Ionis ausgebaut. Gewinne hätten die Schweizer bei Neurocrine nach seiner Steigerung des Ingrezza-Umsatzes und bei Alnylam sowie Vertex angesichts ihrer Allzeit-Kurshochs mitgenommen.Die BB Biotech-Aktie bleibe ein Basisinvestment im Sektor. Sie sei auf eine Wette auf eine nachhaltige Trendwende im Sektor. Die Branche habe sich im vergangenen Jahr zwar nach ihren Tiefs zur Jahresmitte wieder erholen können. Der große Ausbruch nach oben stehe jedoch nach wie vor aus, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link