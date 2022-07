Börsenplätze BB Biotech-Aktie:



Xetra-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

60,20 EUR +2,03% (22.07.2022, 12:13)



SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

59,00 CHF +1,03% (22.07.2022, 12:21)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (22.07.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Die Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft habe am heutigen Freitag ihren Quartalsbericht veröffentlicht. Im Portfolio habe es in den vergangenen Monaten einen Zu- und einen Abgang gegeben. Zudem habe man sich über zahlreiche Meilensteine bei den Portfolio-Unternehmen zufrieden gezeigt.Im Juni seien erste Anzeichen für eine Belebung der M&A-Aktivitäten in der Biotech-Branche sichtbar gewesen, die der Sektorperformance zum Quartalsende Auftrieb gegeben hätten. Dies könne als Indiz gewertet werden, dass der Ausverkauf an den öffentlichen Märkten überzogen gewesen sei und der Biotechsektor gegenwärtig unterbewertet sei, so BB Biotech.Im Juni sei mit Celldex Therapeutics ein neues Unternehmen ins Portfolio genommen worden, das Wirkstoffe zur Behandlung entzündlicher und allergischer Erkrankungen entwickle und damit eine attraktive Ergänzung im Bereich Autoimmunkrankheiten darstelle. Verkauft worden sei die Beteiligung an Nektar Therapeutics, dessen Kombinationstherapie aus Bempegaldesleukin (PEG-IL2) und Opdivo keinen klinischen Nutzen bei der Behandlung von inoperablem oder metastatischem Melanom, Nierenzellkarzinom oder Blasenkrebs gezeigt habe.Ungeachtet des aktuell schwierigen Börsenumfelds hätten zahlreiche Portfoliounternehmen wichtige Meilensteine gemeldet. So habe Ionis und sein Partner AstraZeneca positive Zwischenergebnisse der Phase-III-Studie NEURO-TTRansform zu Eplontersen bei Patienten mit hereditärer Transthyretin-vermittelter Amyloid-Polyneuropathie (ATTRv-PN) bekannt gegeben. Ein Zulassungsantrag bis Jahresende sei realistisch, so BB Biotech.Die Aktie von BB Biotech bleibt ein Basisinvestment im Sektor, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Sie sei eine Wette auf eine nachhaltige Trendwende im Sektor. (Analyse vom 22.07.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link