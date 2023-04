unter folgendem Link.



Börsenplätze BB Biotech-Aktie:



Lang & Schwarz-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

48,95 EUR 0,00% (22.04.2023, 10:42)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

48,10 CHF -2,83% (21.04.2023, 17:30)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



NASDAQ OTC-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Exchange-Symbol: BION, NASDAQ OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (23.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die BB Biotech-Aktie (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Exchange-Symbol: BION, NASDAQ OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Die Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft habe ihren Quartalsbericht veröffentlicht. Zuletzt sei in der Branche verstärkte Übernahmeaktivität zu beobachten gewesen. Provention Bio, das eine Übernahmeofferte für 3 Mrd. USD von Sanofi erhalten habe, und Seagen, das von Pfizer für 43 Mrd. USD gekauft werde, seien hierbei im Fokus gestanden.Zudem habe sich auch bei den Portfolio-Werten einiges getan. Während des ersten Quartals 2023 hätten zahlreiche Portfoliounternehmen wichtige klinische Fortschritte gemeldet, so BB Biotech in einer Mitteilung. Moderna etwa habe für seinen RSV-Impfstoff vielversprechende Ergebnisse einer Phase-3-Studie bei älteren Menschen vorgelegt. Ionis habe wiederum ermutigende Topline-Ergebnisse der Phase-3-Studie NEURO-TTRansform zu Eplontersen für Patienten mit hereditärer Transthyretin-vermittelter Amyloid-Polyneuropathie (ATTRv-PN) präsentiert. Und auch Intra-Cellular Therapies habe positive Topline-Resultate für seine Monotherapie Lumateperon (Markenname Caplyta) zur Behandlung schwerer depressiver Episoden bei Patienten mit schweren depressiven Störungen und bipolarer Störung veröffentlicht.Die Aktie von BB Biotech eigne sich für Anleger, die nicht auf eine einzelne Aktie im Sektor setzen möchten, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.04.2023)