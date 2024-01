Aktien der CRISPR Therapeutics und Vertex befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Exchange-Symbol: BION, NASDAQ OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die BB Biotech-Aktie (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Exchange-Symbol: BION, NASDAQ OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Nach zuletzt mehreren extrem schwachen Jahren für BB Biotech scheine der Aktie nun die Trendwende zu gelingen. In den vergangenen Wochen hätten Biotech-Aktien wieder verstärkt auf der Kaufliste der Anleger gestanden. Das Investment Management Team von BB Biotech sei zuversichtlich, dass das Jahr 2024 für den Sektor und BB Biotechs Portfoliounternehmen zahlreiche Impulsgeber bereithalten werde.BB Biotech erwähne hierzu mögliche Produkteinführungen, wichtige Ergebnisse klinischer Studien, Lizenzgeschäfte und M&A-Aktivitäten. Bei den Studienergebnissen liege ein besonderer Fokus auf Versuchsdaten zum Schmerzmittelkandidaten VT-548 von Vertex, den Resultaten von Vutrisiran von Alnylam zur Behandlung von Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie, den Studienergebnissen zu Donidalorsen von Ionis bei Patienten mit hereditärem Angioödem sowie den Versuchsdaten zu Caplyta von Intra-Cellular bei schweren depressiven Störungen.Darüber hinaus erwarte das Investment Management Team die Daten zahlreicher Machbarkeitsstudien, beispielsweise für RMC-6236 von Revolution Medicines, für den PI3Kα-Inhibitor RLY-2608 von Relay und für den ADC-Produktkandidaten Vobramitamab Duocarmazine von Macrogenics. Zudem dürfte Argenx Daten seiner Machbarkeitsstudie zu Efgartigimod beim primären Sjögren-Syndrom und Agios Versuchsergebnisse zu seinem Pyruvatkinase-Aktivator Mitapivat bei Patienten mit transfusionsabhängiger Beta-Thalassämie (TDT) präsentieren.Ferner würden zahlreiche Produktzulassungen und Indikationserweiterungen erwartet, unter anderem für: Axatilimab von Incyte zur Behandlung der akuten Graft-versus-Host-Krankheit (GvHD), für Olezarsen von Ionis bei Patienten mit familiärem Chylomikronämie-Syndrom, für Modernas RSV-Impfstoff mRNA-1345 und für Efgartigimod von Argenx bei chronisch inflammatorischer demyelinisierender Polyneuropathie (CIDP).Alle fünf Werte bleiben haltenswert, so Marion Schlegel. Besonders aussichtsreich sei die Aktie von Intra-Cellular. (Analyse vom 19.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CRISPR Therapeutics.