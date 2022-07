4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze BAWAG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BAWAG-Aktie:

43,68 EUR +5,56% (21.07.2022, 15:37)



Wiener Börse-Aktienkurs BAWAG-Aktie:

43,26 EUR +5,67% (21.07.2022, 15:22)



ISIN BAWAG-Aktie:

AT0000BAWAG2



WKN BAWAG-Aktie:

A2DYJN



Ticker-Symbol BAWAG-Aktie:

0B2



Wiener Börse-Symbol BAWAG-Aktie:

BG



Kurzprofil BAWAG Group AG:



Die BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,2 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden sowie anderen entwickelten Märkten. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie. (21.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - BAWAG-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) nach zahlen für Q2 22 unter die Lupe.Die Risikokosten seien im Jahresvergleich um 23 Basispunkte gegenüber 19 Basispunkten in Q1 gestiegen, womit die Analystenschätzungen erfüllt, aber die Marktprognosen leicht verfehlt worden seien. Die Management Overlays seien auf EUR 70 Mio. erhöht worden (+EUR 6 Mio. im Quartalsvergleich). Die NPL-Quote sei geringfügig um 10 Basispunkte auf 1,4% gesunken, wobei der Anteil von Darlehen der Stufe 2 mit 4% im Vorquartal stabil geblieben sei (die aktuelle Krise habe keine Verschiebungen zwischen den Risikoklassen ausgelöst). Das Engagement in energieintensiven Branchen betrage <1% der Gesamtaktiva (hauptsächlich AT, US).Das Wachstum im Privatkundensegment sei mit +1% im Quartalsvergleich moderat geblieben, während es im Firmenkundensegment mit 8% im Quartalsvergleich nach -1% in Q1 (hauptsächlich Immobiliensektor) deutlich angestiegen sei. Die jährliche Nettozinsmarge sei nach positiven technischen Effekten in Q1 um 6 Basispunkte im Quartalsvergleich auf 2,27% gesunken. Das F&CI-Wachstum habe sich im Jahresvergleich von 20% im ersten Quartal auf 16% verlangsamt, was auf die höhere Marktvolatilität im zweiten Quartal zurückzuführen sei, spiegele aber immer noch das starke Beratungsgeschäft im Jahresvergleich wider. Die ausgezeichnete Kostendisziplin sei mit nominal -2% im Jahresvergleich (CIR <36%) fortgesetzt worden und entspreche der Managementprognose für das Geschäftsjahr 2022.Die Pro-forma-CET-1-Quote nach aufgelaufener Dividende für 2022 (55% Ausschüttung), Aktienrückkauf und M&A habe bei 12,7% gegenüber dem Ziel von 12,25% gelegen. Die negativen RWA- und OCI-Effekte seien vergleichbar mit Q1 gewesen und hätten sich um 20 bzw. 30 Basispunkte erhöht (die Gewinnentwicklung habe bei +70 Basispunkten gelegen).Gestern Abend habe die EZB den lang erwarteten Aktienrückkauf in Höhe von 325 Mio. EUR genehmigt. Das geplante Volumen belaufe sich auf bis zu 8,84 Mio. Aktien (10% der bestehenden Aktien) und die geplante Dauer des Rückkaufs erstrecke sich vom 25. Juli bis zum 30. Dezember 2022 (offener Markt). Auf der Grundlage des gestrigen Schlusskurses und unter der Annahme, dass der Rückkauf in voller Höhe von 325 Mio. EUR durchgeführt werde, würde der positive Effekt auf die Multiplikatoren (KGV, Dividendenrendite) ca. 9% betragen.Anfang Mai habe die BAWAG für EUR 0,7 Mrd. ein Verbraucher- und Anleihenportfolio (mit leicht positivem Effekt bereits verkauft) der Sberbank Europe mit einer Auswirkung von ca. 30 Basispunkten auf die CET1 (konservativ bewertet, minimale Auswirkung auf Kosten, Risikokosten im Abschlag berücksichtigt) gekauft. BAWAG strebe eine Nettogewinnmarge von mindestens 4% auf das übernommene Verbraucherkreditbuch an.Unsere letzte Empfehlung bzgl. der Aktien von BAWAG Group lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Jovan Sikimic, Analysten der RBI. (Analyse vom 21.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.