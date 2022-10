Tradegate-Aktienkurs BAWAG-Aktie:

Kurzprofil BAWAG Group AG:



Die BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,2 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden sowie anderen entwickelten Märkten. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BAWAG-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Anders als die österreichische Banken-Konkurrenz hat die BAWAG Group (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) keinerlei Aktivitäten in Osteuropa und Russland, sondern ist mit dem Schwerpunkt Österreich deutlich weniger schwankungsanfällig, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die restlichen Aktivitäten lägen vor allem in Deutschland, in den USA, der Schweiz und den Niederlanden. Das Geldinstitut habe in den ersten drei Quartalen einen bereinigten Nettogewinn von 377 Mio. Euro eingefahren, ein Plus von 19 Prozent. "In den ersten neun Monaten erzielten wir starke Ergebnisse", so CEO, Anas Abuzaakouk.Die durchschnittlichen Kredite an Kunden seien im Vergleich zum Vorquartal stabil und im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent gestiegen. Die Risikovorsorge sei um 21 Mio. Euro aufgestockt worden. Sie belaufe sich derzeit auf 82 Mio. Euro, was beinahe dem Gegenwert von normalisierten Risikokosten für ein gesamtes Jahr entspreche."Unsere Maßnahmen beruhen auf sehr großer Vorsicht, und damit auf der gleichen Umsicht und dem gleichen konservativen Ansatz, der die Grundlage dafür bildet, wie wir unser Business in den letzten zehn Jahren geführt haben", so Abuzaakouk. "Wir verfügen über ein herausragendes Team und ein resilientes Geschäftsmodell, das es uns ermöglicht, unsere Kunden und die Gesellschaft über alle Zyklen hinweg zu unterstützen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BAWAG-Aktie: