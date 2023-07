3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil BAWAG Group AG:



Die BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,2 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden sowie anderen entwickelten Märkten. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie. (19.07.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - BAWAG-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jovan Sikimic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) unter die Lupe.BAWAG habe einen Nettogewinn von EUR 181 Mio. für das zweite Quartal gemeldet, was den Zahlen entspreche, die am 2. Juli als Gegenreaktion auf die kritische Notiz eines Investors, der "short" gegangen sei, veröffentlicht worden seien. Die wichtigsten GuV- und Bilanz-Posten scheinen mit den vorläufigen Zahlen übereinzustimmen, was auch für das regulatorische Kapital (CET1 von 14,8% +70 bps zum Vorquartal, 13,9% nach dem geplanten Aktienrückkauf) und den Rückkauf (EUR 175 Mio. Paket) gilt, so der Analyst der RBI. Das Überschusskapital ohne Rückkauf und aufgelaufene Dividenden würde sich auf EUR 330 Mio. belaufen.Während die BAWAG ihre Renditeziele für 2023e und darüber hinaus mit >20% (ROE) und 875 Mio. Euro angehoben habe, was auch einen Anstieg des Gewinns je Aktie um EUR 0,70 EUR auf >8,20 Euro und der Dividende je Aktie um EUR 0,40 auf >4,50 Euro bedeute. Der Hauptgrund dafür sei das verbesserte Wachstum der Kernerlöse von >12% auf >14%, das nun eine flache Entwicklung in H2 im Vergleich zu H1 impliziere (auch vor dem Hintergrund schwächerer Investitionsalternativen für den Rest des Jahres zu sehen). Alle anderen KPIs seien unverändert geblieben.Die robuste Top-Line-Performance von +5% zum Vorquartal sei das Ergebnis des Anstiegs des Nettozinsergebnisses um 7% zum Vorquartal gewesen. Die Risikokosten würden sich nach wie vor auf einem niedrigen Niveau (19 Basispunkte für H1 23) befinden, was vorerst die robuste Qualität der Vermögenswerte widerspiegele. Die Kostenvorteile seien fortgesetzt worden und die CIR habe sich weiter auf >32% (zuvor: 31,5%) verbessert.Was die Entwicklung der Privatkundeneinlagen anbelange, so habe das Wachstum des Privatkundensegments um 1% gegenüber dem Vorquartal nicht überrascht und würde auf einen stabilen Marktanteil in Österreich hindeuten. Die Bank habe eine Einlagenquote von ca. 15% für den gesamten Einlagenbestand ausgewiesen, davon ca. 10% im Privatkundengeschäft, was immer noch weit von den angegebenen 40% entfernt sei (laut Bank sollte dies zwischen Ende 2023 und H1 2024 eintreten).Die Gesamtkredite seien um ca. 3% zum Vorquartal geschrumpft (oder um -1% auf Basis der durchschnittlichen Volumina).Nachdem Sikimic bereits ein kurzes technisches Telefongespräch mit dem Management zu den Zahlen geführt habe, rechne er mit einer positiven Reaktion, auch wenn die Anhebung der Prognose nach dem starken zweiten Quartal absehbar gewesen sei. Zusätzliche Kommentare des Managements während des um 10 Uhr beginnenden Earnings Call könnten hilfreich sein. Aus längerfristiger Sicht bleibe der Analyst weiterhin positiv gestimmt, gebe aber zu, dass die Katalysatoren nicht unbedingt vor der Tür stünden.Unsere letzte Empfehlung zu Aktien der BAWAG lautete "Kauf", so Jovan Sikimic, Analyst der RBI. (Analyse vom 19.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen