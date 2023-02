4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.



Börsenplätze BAWAG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BAWAG-Aktie:

56,20 EUR -3,27% (13.02.2023, 12:42)



Wiener Börse-Aktienkurs BAWAG-Aktie:

55,65 EUR -4,22% (13.02.2023, 12:33)



ISIN BAWAG-Aktie:

AT0000BAWAG2



WKN BAWAG-Aktie:

A2DYJN



Ticker-Symbol BAWAG-Aktie:

0B2



Wiener Börse-Symbol BAWAG-Aktie:

BG



Kurzprofil BAWAG Group AG:



Die BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,2 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden sowie anderen entwickelten Märkten. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie. (13.02.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - BAWAG-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jovan Sikimic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) unter die Lupe.Die BAWAG habe für das vierte Quartal einen Nettogewinn von EUR 132 Mio. gemeldet, der in etwa zwischen dem etwas anspruchsvolleren Konsens (-4%) und der RBI (+5%) gelegen habe. Kurz gesagt, der moderate Rückgang des Nettoinventarwerts sei durch niedrigere Risikokosten ausgeglichen worden.Die zugrunde liegenden Risikokosten seien im Jahresvergleich auf 28 Basispunkte (+2 Basispunkte im Vorquartal) gestiegen, während sie im Quartalsvergleich mit 33 Basispunkten unter dem Markt und den besonders konservativen Prognosen der RBI gelegen hätten (was die Verbesserung des Ergebnisses erkläre). Trotz niedrigerer Risikokosten seien die Management Overlays auf EUR 100 Mio. bzw. um +EUR 18 Mio. im Quartalsvergleich (in Q3 +EUR 12 Mio.) aufgestockt worden, was den 1x jährlichen Risikokosten entspreche. Die NPL/ Stufe-3-Quote habe sich um 10 Basispunkte auf 0,9% verbessert, während der Anteil der Stufe-2-Kredite auf 5% (von 4%) gestiegen sei.Das Wachstum im Privatkundensegment sei um 1% im Quartalsvergleich zurückgegangen (+1% im Quartalsvergleich in Q3, Hypotheken -1%, Verbraucher und KMU +1%), während es im Segment Unternehmen und öffentliche Hand um -6% im Quartalsvergleich geschrumpft sei, nach -3% in Q3 (der Rückgang sei von Immobilien und Unternehmen mit -8% im Quartalsvergleich angeführt worden). Der jährliche NIM-Trend habe sich um +4 Basispunkte im Quartalsvergleich auf 2,33% beschleunigt, mit positiven Impulsen aus dem Retail-Segment (stagnierender Trend im Corporate-Segment, hauptsächlich durch Vermögenswerte bedingte Schwäche im NII). Die ausgezeichnete Kostendisziplin sei fortgesetzt worden und habe zu einer Run-Rate von -2% im Jahresvergleich und einer CIR für das GJ 22 von 35,9% geführt.Die Bank argumentiere mit einem etwas schwächeren NII in Q4 22 mit der Verzögerung der Preisanpassung um 3-4 Monate und rechne mit dem Höhepunkt der NIM auf der Basis der aktuellen Zinskurve um Q2-3 2022.Die Pro-forma-CET-1-Quote nach aufgelaufener Dividende für 2022 (55% Ausschüttung) habe bei 13,5% (+50 Basispunkte qoq) gegenüber dem Ziel von 12,25% und einem Überschusskapitalaufbau von EUR 261 Mio. gelegen. In Q4 habe es einen positiven Effekt von 40 Basispunkten durch niedrigere RWA und die übliche Ertragsgenerierung von 60 Basispunkten gegeben, bereinigt um die Kapitalausschüttung von 50 Basispunkten.Das vorgeschlagene DPS aus den Gewinnen von 2022 belaufe sich auf EUR 3,7 und liege damit über dem Konsens und dem RBIe (EUR 3,4), was eine solide Rendite von 6,4% bedeute. Das Management halte "trockenes Pulver" bereit, um potenzielle organische und anorganische Chancen zu nutzen. Ein möglicher Rückkauf werde <100 Basispunkte von CET 1 betragen. Das Management habe gerade gesagt, dass eine kleine Fusions- und Übernahmetransaktion sogar zusammen mit einem solchen Rückkaufplan möglich sein könnte. (Analyse vom 13.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.