3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze BAWAG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BAWAG-Aktie:

44,24 EUR -3,15% (17.10.2023, 14:00)



Wiener Börse-Aktienkurs BAWAG-Aktie:

44,08 EUR -1,96% (17.10.2023, 13:54)



ISIN BAWAG-Aktie:

AT0000BAWAG2



WKN BAWAG-Aktie:

A2DYJN



Ticker-Symbol BAWAG-Aktie:

0B2



Wiener Börse-Symbol BAWAG-Aktie:

BG



Kurzprofil BAWAG Group AG:



Die BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,2 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden sowie anderen entwickelten Märkten. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie. (17.10.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - BAWAG-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jovan Sikimic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) unter die Lupe.BAWAG habe einen Nettogewinn von EUR 185,6 Mio. gemeldet und damit den Konsens erfüllt. Die wichtigsten GuV-Posten würden nicht sichtbar von den (gut geführten) Marktprognosen abweichen; erwähnenswert sei eine marginale Unterschreitung beim Nettozinsergebnis, die durch Risikokosten ausgeglichen worden sei. Das CET1 habe sich auf 15,1% bzw. +30 bps im Quartalsvergleich verbessert, während das CET1 nach dem Aktienrückkauf mit 14,2% gegenüber dem Managementziel von 12,25% einen Kapitalüberschuss von EUR 386 Mio. bedeute.BAWAG habe den GuV-Ausblick für 2023 (NII über EUR 1,2 Mrd., Kernerlöse über 14% yoy, Opex +2% im Jahresvergleich, Risikokosten 20 bis 25 bps), die Finanzziele für 2023 (Vorsteuergewinn über EUR 875 Mio., EPS über EUR 8,20 und DPS über EUR 4,50) und das Renditeziel für "2023 und darüber hinaus" mit über 20% (ROTE) und unter 34% (CIR) bestätigt.Das Umsatzwachstum habe sich von +5% im Quartalsvergleich in Q2 auf +1% verlangsamt, was auf eine Verlangsamung des NII und des vierteljährlichen NIM-Wachstums um +6 Basispunkte (vs. +19 Basispunkte in Q2) zurückzuführen sei; der Analyst gehe davon aus, dass die Einlagenbetas von 15% in Q2 auf ca. 20% gestiegen seien. Die Risikokosten seien mit 21 Basispunkten immer noch niedrig (gegenüber 19 Basispunkten in H1 23), während die NPL-Quote um 10 Basispunkte auf 1% angestiegen sei.Aufgrund der Inanspruchnahme von EUR 20 Mio. für einen einmaligen CRE-Ausfall sei der Bestand an verfügbaren Overlays auf EUR 80 Mio. reduziert worden, und die Bank plane keine weiteren Auflösungen. Das Management habe diesen Einzelfall (Bürosegment, konservative Bewertung der zugrundeliegenden Sicherheiten) bereits als das bei weitem schlimmste Risiko innerhalb des US-CRE-Buchs hervorgehoben, das von anderen Fällen isoliert werden könne.Die exzellenten Betriebskosten seien mit einer CIR von unter 32% (31,3%) fortgeführt worden.Was die Entwicklung der Privatkundeneinlagen anbelange, so sei das Wachstum der vierteljährlichen Durchschnittssalden von -1% im Vergleich zum zweiten Quartal gut. Dank des Anstiegs der Unternehmenseinlagen um 8% gegenüber dem Vorquartal sei der durchschnittliche Einlagenbestand insgesamt um 1% gegenüber dem Vorquartal gestiegen.Was die CRE-Kredite betreffe, so sei das Gesamtbuch der BAWAG auf Basis der Bilanz zum Ende des dritten Quartals auf demselben Niveau von EUR 5,1 Mrd. geblieben, was auch für das US-Portfolio in Höhe von EUR 2,3 Mrd. gelte. Die Risikoindikatoren für das Portfolio hätten sich im Vergleich zum Q2 nicht wesentlich geändert.Der Analyst rechne mit einer neutralen Reaktion, allerdings könnten der Ausfall in den USA sowie die geringfügige Verfehlung des Nettozinsergebnisses teilweise als negativ angesehen werden. Er bekräftige seine positive Haltung aus längerfristiger Sicht, sehe aber keine kurzfristigen "Impulsgeber" nach der Ankündigung des Aktienrückkaufs.Die letzte Empfehlung zu Aktien der BAWAG lautete "Kauf", so Jovan Sikimic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 17.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: