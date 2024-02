3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Kurzprofil BAWAG Group AG:



Die BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,2 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden sowie anderen entwickelten Märkten. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie. (01.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - BAWAG-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jovan Sikimic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BAWAG habe einen Nettogewinn von EUR 177 Mio. gemeldet, was den Markterwartungen entsprochen habe. Die Kapital-Generierung (CET1) sei robust geblieben und habe 14,7% erreicht (nach Abzug der für 2023 vorgesehenen Dividende), was einem Überschusskapital von ca. 250 Basispunkten oder EUR 475 Mio. entspreche und deutlich über dem Zielwert von 12,25% liege.Neben der Ergebnispräsentation habe BAWAG bekannt gegeben, dass sie eine Vereinbarung zur Übernahme der niederländischen Online-Bank Knab (400.000 Privat- und KMU-Kunden) mit einem Gesamtvermögen von EUR 17,1 Mrd. (ca. 30% von BAWAG) unterzeichnet habe. Das Vermögen bestehe hauptsächlich aus Hypothekendarlehen (69% des Vermögens, davon 56% staatlich garantiert) und einer Einlagenbasis von EUR 11,6 Mrd.Das Management habe bestätigt, dass der Kaufpreis dem 0,5- bis 0,6Fachen des Buchwerts entspreche. BAWAG erwarte eine Auswirkung von 100 bis 150 Basispunkten auf die CET1-Quote nach Abschluss der Transaktion und strebe bis 2026 ein Gewinnwachstum von 16% mit einem erwarteten Vorsteuergewinn von EUR 150 Mio. an. Die Genehmigung der Transaktion könne aufgrund ausstehender regulatorischer Schritte länger dauern (bis zu einem Jahr).Aufgrund dieser M&A-Transaktion werde es 2024 keinen Aktienrückkauf geben, aber dank der erwarteten starken Kapitalgenerierung habe das Management bestätigt, gegen Ende des Jahres auf das Thema zurückzukommen.BAWAG habe den Ergebnisausblick für 2024 veröffentlicht, der gut mit den aktuellen Marktvorhersagen übereinstimme: Nettozinseinkommen +1% im Jahresvergleich (Konsens: +1,6%), Kernumsatzwachstum +1% (Konsens: +1,5%), operative Kosten +3% (Konsens: +2,5%), Risikokosten 25 bis 30 Basispunkte (Konsens: 38 Basispunkte), Vorsteuergewinn von mehr als EUR 920 Mio. (Konsens: EUR 910 Mio.), ROTE-Ziel für 2024 und darüber hinaus bei über 20% (Konsens: 21,3%) und CIR unter 34% (Konsens: 31,7%).Während die Prognose für das vierte Quartal und 2024 nicht viel Spielraum lasse, habe der Markt positiv auf die angekündigte M&A-Transaktion reagiert (guter Preis, geringes Risiko, strategische Ausrichtung), insbesondere nach der Telefonkonferenz, in der deutlich geworden sei, dass das Management beabsichtige, nach dieser großen Akquisition weiterhin überschüssiges Kapital für Übernahmen einzusetzen. Die Bewertung der Aktie sei immer noch sehr vorteilhaft.Die letzte Empfehlung zu Aktien der BAWAG lautete "Kauf", so Jovan Sikimic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen